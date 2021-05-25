Чемпионат мира в Риге набирает разбег. Жесткий календарь игр не позволяет расслаблений. Меньше суток отдыхали казахстанцы после победы над сборной Латвии, как следующим соперником стала команда Финляндии. Матч прошел при полном преимуществе действующих чемпионов мира. Они доминировали на площадке и имели огромное территориальное преимущество. Но расчетливость казахстанцев и уверенная игра вратаря Никиты Бояркина не позволили в первом периоде забить сопернику. Хотя статистика бросков была далеко не в пользу подопечных Юрия Михайлиса. Во второй двадцатиминутке финны усилиями Антона Лунделля открыли счет. Но довольно быстро равновесие восстановил Кирилл Панюков. В тот момент сборная РК играла в большинстве. Счет – 1:1, несмотря на усилия противоборствующих сторон, остался неизменным до конца встречи. И овертайм закончился без забитых шайб. Буллиты лучше исполнили казахстанцы. Опять, как и во встрече с командой Латвии, хорошо проявил себя кипер казахстанцев Никита Бояркин, отразивший два броска. Он организаторами мундиаля признан лучшим игроком встречи в нашей команде. А точку в этом противостоянии поставил Никита Михайлис, красиво обыгравший кипера сборной Финляндии. Теперь в активе казахстанской дружины 4 очка, и она сохраняет хорошие шансы на попадание в плей-офф. Сегодня сборная РК встречается с командой США.
На чемпионате мира состоялась еще одна сенсация. Сборная команда Беларуси обыграла шведов – 1:0.