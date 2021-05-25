И снова победа

388
Алим Анапьянов

Чемпионат мира в Риге набирает разбег. Жесткий календарь игр не позволяет расслаблений. Меньше суток отдыхали казахстанцы после победы над сборной Латвии, как следующим соперником стала команда Финляндии. Матч прошел при полном преиму­ществе действующих чемпионов мира. Они доминировали на площадке и имели огромное территориальное преимущество. Но расчетливость казахстанцев и уверенная игра вратаря Никиты Бояркина не позволили в первом периоде забить сопернику. Хотя статистика бросков была далеко не в пользу подопечных Юрия Михайлиса. Во второй двадцатиминутке финны усилиями Антона Лунделля открыли счет. Но довольно быст­ро равновесие восстановил Кирилл Панюков. В тот момент сборная РК играла в большинстве. Счет – 1:1, несмотря на усилия противоборствующих сторон, остался неизменным до конца встречи. И овертайм закончился без забитых шайб. Буллиты лучше исполнили казахстанцы. Опять, как и во встрече с командой Латвии, хорошо проявил себя кипер казахстанцев Никита Бояркин, отразивший два броска. Он организаторами мундиаля признан лучшим игроком встречи в нашей команде. А точку в этом противостоянии поставил Никита Михайлис, красиво обыгравший кипера сборной Финляндии. Теперь в активе казахстанской дружины 4 очка, и она сохраняет хорошие шансы на попадание в плей-офф. Сегодня сборная РК встречается с командой США.


На чемпионате мира состоялась еще одна сенсация. Сборная команда Беларуси обыграла шведов – 1:0.

