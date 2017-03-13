​И снова с Ваней...

Свежий выпуск
485
Юрий Макаров

Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова, успешнее выступающая в женском парном разряде, нежели в одиночном, вновь вышла на большой бой вместе с американской Ваней Кинг. С ней она весьма успешно выступала в 2010–2011 годах, восемь (!) раз пробившись в финалы престижных турниров WTA и четырежды победив в них. В первом круге BNP Paribas Open 2017 когда-то наводивший ужас на соперниц казахстанско-американский дуэт взял верх над парой Тимеа Бабош (Венгрия) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 7:5, 6:2. Следующими соперницами Шведовой и Кинг стали Сяко Аояма (Япония) и Ян Чжаосюань (Китай).

А в одиночных разрядах все три наши спортсмена зачехлили ракетки после одной-двух проведенных игр: практически на старте заокеанского турнира проиграли Ярослава Шведова, Юлия Путинцева и Михаил Кукушкин.

Популярное

Все
Путь творчества – путь новаторства
«Смотрите, какая у меня тачка!»
Награду имени академика Н. Базановой вручили ученым страны
Казахстан на пути к гендерному равенству
Грибной сезон круглый год
Более 20 тысяч новобранцев призовут весной на срочную службу
Сделать казахский язык модным
Возраст не помеха
По зову сердца
Объявлена победительница фотоконкурса «Шекара аруы-2025»
Ученый мирового масштаба
О нашем, о женском
Хранить не только в памяти
«Кибернадзор» в действии
За каждой победой – большой труд
ГРП – где работать престижно
Здесь вас поймут
Женская энергия рушит стереотипы
Путь к успеху в мужских профессиях
В приоритете работающая молодежь
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Молодые ученые на особом счету
«Не сделал должных выводов»: шесть лет тюрьмы получил житель Акмолинской области
Переговоры США и Украины провалились
Канат Шарлапаев освобожден от занимаемой должности
Госсекретарь США потребовал извинений от Зеленского
Американский банк по ошибке перевел клиенту 81 трлн долларов
Европротокол в законе
В приоритете - здоровье матери и ребенка
Достойный пример Каныбека Патсаева
«Кайрат» узнал соперника по Лиге чемпионов и лидирует в первенстве страны
Первым полуфиналистом плей-офф текущего сезона стал «Арлан»
1 марта в стране отмечают День благодарности
Олжас Бектенов предупредил BI Group и BAZIS
Как на Масленой неделе…
Спешите делать добрые дела!
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто

Читайте также

Заряжен на победу
В столице готовятся к паводковому периоду
Волонтеры поддержали ветеранов
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]