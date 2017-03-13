​И снова с Ваней...

Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова, успешнее выступающая в женском парном разряде, нежели в одиночном, вновь вышла на большой бой вместе с американской Ваней Кинг. С ней она весьма успешно выступала в 2010–2011 годах, восемь (!) раз пробившись в финалы престижных турниров WTA и четырежды победив в них. В первом круге BNP Paribas Open 2017 когда-то наводивший ужас на соперниц казахстанско-американский дуэт взял верх над парой Тимеа Бабош (Венгрия) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 7:5, 6:2. Следующими соперницами Шведовой и Кинг стали Сяко Аояма (Япония) и Ян Чжаосюань (Китай).

А в одиночных разрядах все три наши спортсмена зачехлили ракетки после одной-двух проведенных игр: практически на старте заокеанского турнира проиграли Ярослава Шведова, Юлия Путинцева и Михаил Кукушкин.