​И снова триумф

«Арман» – один из самых титулованных футбольных клубов страны. Он был образован в 1998 году как футзальный спортивный коллектив, а спустя 10 лет перешел к пляжному футболу. И в первом же сезоне «Арман» стал чемпионом.

Далее пошла череда побед в республиканских чемпионатах – 7 раз подряд. И вот снова триумф. Очередную награду он завоевал в заключительной игре четвертого круга со столичной командой «Ушкын-Искра».

В связи с финансовыми трудностями на заключительный тур не смогли приехать алматинский «Водник» и шымкентский СДЮШОР № 7. Поэтому двум лидерам пришлось выяснять, кто из них сильнее. Лишь во втором и третьем периодах встречи павлодарские футболисты доказали свое спортивное превосходство, забив соперникам три мяча.

По итогам чемпионата были названы лучшие футболисты: вратарь Виктор Чорный («Арман»), защитник Виктор Радио­нов и нападающий Станислав Васильев (оба – «Ушкын-Искра»). Самым результативным игроком чемпионата признан павлодарец Салман Чапанов.