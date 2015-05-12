...И снова в колоннах герои прошли Статьи 692 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

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Несколько тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка", которое в Шымкенте проводится второй раз. Горожане пришли целыми семьями, взяв портреты своих близких – отцов и матерей, дедов и прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Плечом к плечу выстроились люди самых разных национальностей. Это тот случай, когда ни возраст, ни общественный статус, ни вероисповедание не имеют значения.



– У нас нет ни одной фотографии дедушки, пропавшего без вести на фронте, – говорит Мавлюда Насруллаева. – Долгие годы мы ничего не знали о его фронтовой судьбе, но бабушка до последних своих дней верила, что он обязательно найдется. И только усилия поис­ковых отрядов позволили узнать, что он погиб в Беларуси и покоится в братской могиле. Мы не могли остаться в стороне от такой важной акции, написали на табличке фамилию деда и пришли всей семьей на построение "Бессмертного полка".



– Мы не так много знаем о том, где и как воевали фронтовики из нашей семьи – Василий Петренко и Виктор Григоревский, – подключается к разговору жительница Шымкента Ирина Галушко. – К счастью, у нас сохранились их портреты. И мой подрастающий сын Артем с гордостью второй год подряд идет с ними в колонне "Бессметрного полка".



У каждого из тех, кто пришел на построение "Бессметрного полка", – своя история и свои герои. Но всех этих людей объединяет память о тех, кто отдал свои жизни и здоровье ради мира на земле. А еще их отличает безмерное желание передать своим внукам и правнукам это трепетное отношение к подвигу своих близких и всех советских солдат. Шествие "Бессмертного полка" – акция общественная, и все эти люди пришли по зову собственного сердца, отдав тем самым дань памяти и уважения поколению победителей.



Колонну, которая остановилась возле обелиска Славы, возглавил аким области Аскар Мырзахметов. Он поздравил фронтовиков с самым главным в их жизни праздником, поблагодарив за мужество и героизм на войне и активную жизненную позицию в мирное время. Ветераны – по-прежнему в строю и находят в себе силы проводить огромную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.



Юбилей Победы в Южном Казахстане встретили чуть больше 400 бывших солдат. На фронт же из области отправилось более 140 тыс. человек, из них больше половины не вернулись домой. 51 южноказахстанец стал Героем Советского Союза, 8 человек награждены орденом Славы трех степеней. Имена всех, кто прошел через горнило войны, независимо от звания и наград, увековечены на гранитных плитах мемориала "Даңқ". Теперь все южане могут прийти сюда, чтобы найти родную фамилию и возложить цветы.



Память о погибших участники митинга, прошедшего возле обе­лиска Славы, почтили минутой молчания. В их честь прозвучали ружейные залпы. А в это время на импровизированной фронтовой площадке на лужайке парка Абая уже разворачивалась военно-полевая кухня. Песни военных лет и запах фронтовой каши разносились окрест, погружая ветеранов в воспоминания. Сделать это помогало развернувшееся тут же театральное представление, позволившее бывшим солдатам увидеть себя молодыми и бесстрашными, как и 70 лет назад, когда весь мир облетело радостное известие о такой долгожданной Победе.