И снова здравствуйте!

Городу Нур-Султану повезло: именно он стал столицей ежегодного фестиваля циркового искусства 15 лет назад.

В том, что этот срок «не бьется» с порядковым числом XIII Международного фестиваля циркового искусства, виновата пандемия: целых два года астанинская арена не принимала зарубежных гостей. Но зато сейчас «отыг­ралась»: нагрянули артисты из 13 стран, больше 80 человек, среди которых и члены профессионального жюри, оценившего качество номеров по уровню актерской, хореографической, режиссерской работы.

Оценивать было что: по словам директора Центра циркового искусства и цирка Будапешта Питера Фекете, для циркового мира прошедшие два года стоили многого – некоторые арены просто-напросто закрылись. Но для «выживших» это непростое время стало и дополнительным преимуществом: репетиции не прекращались, уже рабочие номера оттачивались, и привезенное артистами – лучшее, что можно показать.

Согласен с директором европейского центра и генеральный директор ГККП «Столичный цирк» Ерик Жолжаксынов.

– Цель фестиваля – показать лучшие из номеров, обменяться опытом, завязать сотрудничество и при этом сохранить отечественные цирковые традиции. Фестиваль уже стал визитной карточкой Нур-Султана, благодаря ему нашу страну, наш цирк узнали во всем мире, – отметил он. – Ну а для артистов это необходимость: ездить, развиваться, расти. Пережить пандемию было непросто, то никто не расслаб­лялся, сейчас самое время показать себя.

То, что все было непросто, подтвердила и директор Казанского государственного цирка Эльмира Булатова:

– Это действительно уникальное явление – фестиваль. Спасибо за него огромное, вот так, в одном месте, собрать артистов практически со всего мира в нынешних условиях – очень смелый шаг. И мы рады, что он случился. К сожалению, казанский коллектив приехать не смог – представить готовый номер помешала травма одного из артистов.

Фестиваль вместил в себя все разнообразие цирковых жанров, и в этом также состояла его задумка. Были и номера с участием животных. Как высказался один из членов жюри, президент международного циркового фес­тиваля Италии Фабио Монтико, возможно минимизировать использование животных в цирковых программах, но обойтись без них совсем никак нельзя: они вместе с клоунами и акробатами – основа циркового искусства.

Самыми зрелищными стали, пожалуй, номера воздушных гимнастов и акробатов. Причем «воздух» не обязательно значит полотна или кольца. Удалось побеседовать с артистами из Молдовы – они привезли зрелищный номер на першах. Перши – цирковой эквилибристический шест длиной более двух метров. Как рассказали Анастасия Сарычева и Сергей Ефтоде (руководитель номера), под купол цирка их затянуло много лет назад. Оба пришли из спорта, решили попробовать, присмотреться, и – влюбились. И в цирк, и друг в друга – пара воспитывает уже двоих детей. Очаровательную дочку, смело бегающую по закулисью, привезли с собой. В номере участвуют три человека, порой на тренировки уходит по 3-4 часа в день. Приехали и себя, как говорится, показать, и на других посмотреть. И за наградами, естественно – это ведь в первую очередь соревнования.

За кулисами, кстати, встретились и девочки-«аватарки» из Монголии. Разговорить «инопланетянок» не удалось, но позировали они с удовольствием.

Организаторы заранее распределили выступавших по двум программам. И та и другая оказались превосходными – в цирке сообщили, что билеты разлетелись вмиг, каждый день – аншлаг. В восторге были все – и дети, и взрослые, причем последние, кажется, гораздо больше: хлопали они и смеялись гораздо громче, будь то гипертрофированные шутки клоунов, потрясающие полеты гимнастов или бесстрашие работающих без страховки канатоходцев.

На фестивале были, как и положено в любых соревнованиях, медали разного достоинства. Только не три, а гораздо больше – 13. Обладателями «бронзы» стали артисты из Венгрии, Молдовы (те самые властители першей), Таджикистана, Кыргызстана, Вьетнама (за вьетнамских ребят, как оказалось, болели очень многие – номер, и правда, был потрясающий). «Серебро» увезли артисты из Казахстана, Узбекистана, Франции. «Золотыми» оказались номера у наших соотечественников из Алматы и Шымкента и у россиян. Гран-при же единогласно присудили белорусским артистам за номер «Воздушные гимнасты в кольце». Помимо медалей многие участники получили специальные призы от членов жюри и приглашения к сотрудничеству.