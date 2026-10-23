И согреют, и украсят

В главном производственном цехе завода Teplostil, специализирующемся на производстве фибробетонных термопанелей со встроенным утеплителем из пенополистирола или каменной ваты, обращает на себя внимание не только оборудование. Белые стены, чистые полы, много света и рабочие в одноразовых комбинезонах, – все это говорит о том, что высокая технологическая культура начинается на предприятии с самых простых вещей.

По словам главного технолога Бориса Филимонова, выпуск такого многослойного стройматериала, как термопанели, максимально автоматизирован – компоненты бетонной смеси дозируются и взвешиваются с помощью тензодатчиков, а в форму поступает строго определенный объем материала, соответственно рецептуре. Но автоматизация здесь нужна не только для высокой производительности или чистоты. Точная дозировка компонентов напрямую влияет на характеристики готового изделия. Панель должна выдерживать морозы и перепады температур, обеспечивать надежность фасада и соответствовать требованиям безопасности. Именно поэтому на предприятии большое внимание уделяют составу бетона, даже разработан специальный вариант, который называют «супербетоном». Благодаря ему удалось уменьшить толщину панели и одновременно вдвое увеличить ее прочность. Компания имеет патент на собственный способ их сращивания. На заводе работают четыре автоматические линии и линия мойки. Пенополистирол нарезается автоматически с точностью до миллиметра. Специальное оборудование позволяет выдерживать заданные толщину, ширину и высоту заготовок. Примечательно, что термопанель одновременно выполняет функ­ции утеплителя и декоративного покрытия. Ее можно устанавливать непосредственно на стену, без отдельного этапа черновой штукатурки.

– Но самое интересное происходит дальше. При попытке разделить бетон и пенополистирол начинает разрушаться утеплитель, а не клеевой шов, – вступает в разговор глава компании Ержан Калимулдиев. – То есть соединение настолько прочное, что просто разорвать его по границе двух материалов невозможно.

По расчетам экономистов, термопанели от Teplostil рассчитаны прежде всего на потребителя со средним уровнем дохода. До появ­ления такого решения приходилось выбирать между дорогими стройматериалами – камнем или кирпичом и более доступной, но менее долговечной отделкой вроде штукатурки или сайдинга. Теперь же использование термопанелей позволяет экономить до 4 000 тенге на каждом квадратном метре за счет работы и материала. К слову, как отметил Ержан Калимулдиев, часть заводского оборудования для производства была разработана собственным конструкторским бюро. Это подразделение позволяет предприятию не только использовать готовые решения, но и создавать оборудование под собственные технологические задачи. В итоге сама производственная линия становится частью конкурентного преимущества компании. Термопанель, как уже можно понять, одновременно выполняет функции и утеплителя, и декоративного покрытия. Его можно устанавливать непосредственно на стену, без отдельного этапа черновой штукатурки. Еще один плюс – выбор внешнего вида. На заводе выпускают панели, имитирующие мрамор и гранит, то есть речь идет не только об утеплении дома. Покупатель получает готовое решение для фасада, которое позволяет ему сократить число строительных операций, сэкономить время монтажа и затраты.

Продукция также проходит испытания на прочность, морозостойкость и пожарную безопасность. На полигоне МЧС конструкция с использованием панелей получила класс пожарной опасности К0 – негорючая конструкция. Предприятие ежегодно проходит аудит по ISO 9001. И это не просто характеристика в технической документации. Безопасность – один из ключевых параметров строительного материала, поэтому завод регулярно подтверждает соответствие своей продукции установленным требованиям.

Здесь было бы уместно более подробно рассказать о деловой стратегии компании Teplostil и ее руководителях. Примечательно, что сооснователем и партнером Ержана Калимулдиева является его брат, вместе с которым в 2019 году они начинали этот бизнес в небольшом арендованном цехе за городом. Тогда в нем работали 12 человек.

Сегодня производственная компания располагает не только автоматизированными линиями или собственным конструкторским бюро, но и технологической службой, а в штате завода термопанелей уже числятся 130 сотрудников. Более того, при заводе открыта своя академия обучения.

– Обучение обязательно для всех: от менеджеров по продажам до рабочих в цехах, в том числе и меня, – говорит глава компании. – Одних учат разбираться в продукте, других – технологиям монтажа, третьих – продажам и корпоративной культуре. Для цехового персонала особое место занимает обучение технике безопасности и работе на станках.

Технологию предприятия уже успели апробировать не только на новых объектах, но и на существующем жилом фонде. После предложения использовать термопанели для модернизации старых домов Алматы компания вложила 35 млн тенге собственных средств в облицовку фасада четырехэтажного дома 1958 года постройки в центре южного мегаполиса. Жильцы положительно отозвались о результатах. После завершения проекта компания была включена в список подрядчиков для модернизации объектов в городе.

Заводчане продолжают расширять и линейку выпускаемой продукции. Так, в 2024 году на отечественном рынке появились термоматы с бобышками из пенополистирола для монтажа теплых полов. По словам директора, они позволяют примерно вдвое ускорить прокладку труб горячего теплоснабжения. Проектная мощность завода составляет до 6 000 квадратных метров продукции в сутки, однако сегодня предприятие загружено примерно на 35%. В пиковые периоды ежедневный выпуск достигает 2 800 квадратных метров

Одной из причин снижения покупательского спроса в компании называют сокращение продаж в рассрочку. В 2024 году, после ужесточения требований банков к кредитованию населения, доля продаж в рассрочку снизилась с 47 до 28%.

Еще одна проблема – появление множества небольших кустарных цехов, которые копируют технологию и продукцию предприятия, но при этом не соблюдают установленные требования. Для крупного легального производителя вопрос регулирования рынка имеет не только коммерческое, но и экономическое значение. По данным компании, только за прошлый год предприятие перечислило более 500 млн тенге налогов. В этой ситуации, считает Ержан Калимулдиев, необходимы единые стандарты и четкие правила работы для всех участников рынка.

– Если продукция используется в строительстве, должны быть понятные требования к ее качеству и безопасности. Для рынка важно, чтобы одинаковые правила действовали для всех, – говорит руководитель.

Сегодня термопанели и термоматы от Teplostil поставляются в Россию, Узбекистан и даже Германию, работает франшиза в Кыргызстане. Интерес к проекту проявляют предприниматели из Грузии и Саудовской Аравии. При этом на заводе признают: потенциал производства пока используется далеко не полностью. Перед компанией стоят вопросы повышения спроса, доступности рассрочки, логистики и регулирования рынка.