И спящий носорог, и розовый фламинго. Алматинский зоопарк продолжает улучшать условия содержания диких животных
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Сергей Наговицын
Пашка, отвернувшись, мирно сидит в углу и ковыряет в носу длинным пальцем. Ничто не предвещает экшн, как вдруг примат бьет рукой по подставке, резко подскакивает и бежит в противоположный угол своего вполне просторного, на две комнаты, помещения. Там что-то хватает и с боевым кличем, напоминающим, то ли «Ура!», то ли и вовсе непечатное слово, со всей силы швыряет подобранное в сторону фотографов.