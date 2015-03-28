И степ, и танго, и фламенко Бектур КАДЫРОВ, Астана

фото Игоря БУРГАНДИНОВА

Коллектив накопил огромный репертуар: одних только казахских танцев – уже 25 постановок, а ведь есть еще хореография всего мира! Ансамбль выезжал на гастроли во многие страны – Бахрейн, Испанию, Англию, Россию и другие. Профессионализм танцовщиц не вызывает сомнений: движения отточены, взгляды пламенны, особенно в темпераментных композициях, а пластика совершенна.

В программу были включены и танго, и степ, и фламенко, казахский, китайский и всевозможные другие танцы. Украсило вечер участие студентов Казахского национального университета искусств, камерного ансамбля Президентского оркестра, отдельных солистов. Их выступления не только разнообразили концерт, но и давали возможность танцорам поменять костюмы, передохнуть. Зрители не скупились на аплодисменты для всех артистов.

Концертная программа получилась красочной, праздничной, запоминающейся, что и ставил себе главной задачей танцевальный ансамбль Президентского оркестра Службы государственной охраны РК.