В регионе реализуют­ся три проекта на 2 млрд тенге по модернизации уличного освещения областного цент­ра, Экибастуза и Аксу: старые светильники меняют на светодиодные, при этом внедряются интеллектуальные системы управления уличным освещением Smart City.

Всего в городах и райо­нах области насчитывается 32,4 тыс. фонарей уличного освещения, из числа которых в рамках комп­лексного плана по энергосбережению на 2015–2017 годы 24% ламп уже заменены на более экономные. По словам заместителя руководителя регионального управления энергетики и ЖКХ Багустара Бегентаева, благодаря этому и другим мероприятиям энергоем­кость валового регионального продукта региона снижена на четверть. То есть на производство товаров и оказание услуг затрачено электроэнергии меньше, чем прежде.

В продолжение этой программы в пяти объек­тах образования за счет гранта Европейского банка реконструкции и развития заменят старые лампы накаливания на энергоемкие светодиодные, установят пластиковые окна и утеплят помещения.

К слову, о сбережении тепла. По итогам прошлого года промышленным предприятиям области удалось в общей сложности сэкономить 10 600 тонн условного топлива, или 576,2 млн тенге. Достичь такого результата, как отметил Багустар Бегентаев, помог комплексный план по энергосбережению, который реализует­ся в рамках республиканской программы до 2020 года. Акцент делается на то, что 65% топливно-энергетических ресурсов, потребляемых областью, приходятся на крупные промышленные предприя­тия. Исходя из этого для повышения их энергоэффективности в прошлом году было реа­лизовано 133 мероприятия. В том числе, чтобы определить потенциал сбережения ресурсов каждого завода, крупные потребители начали проводить энергоаудиты. На сегодня они завершены на 20 производствах области. По подсчетам специалистов, затраты на эти цели окупятся за пять лет. Больше всего экономия заметна от замены старых ламп накаливания на свето­диодные.

Кроме модернизации систем освещения, предприятиям рекомендуют утеплить стены и кровлю зданий, а также внедрить на производствах энерго­менеджмент. Все это соз­даст не только комфорт людям, но и в перспективе скажется на себестоимости продукции за счет экономии средств на свет и тепло.