И так сойдет?

История с мостом на Лесозаводе – одном из окраинных районов Нур-Султана – может послужить стандартной зарисовкой ко многим строящимся объектам на просторах нашей республики.

Район Лесозавода знают, пожалуй, все. Даже те, кто обитает на столичном левобережье Ишима, наверняка заезжают в эти края, тем более сейчас, когда одно из ключевых направлений на Бурабай закрыто, и многие выезжают на трассу именно через Лесик, как ласково называют эту зону в городе.

Так вот, на Лесике есть небольшой мост по улице Ушконыр. Вернее, даже не мост, а переезд, как правильно написано в строи­тельных бумагах, но местным привычнее называть его все же мостом. Жил этот мост – не тужил. Крепкий работяга, по которому ежедневно много лет подряд прокатывалось огромное число автомобилей, в том числе грузовых. Бывало, конечно, что асфальтовое покрытие изнашивалось, но его восстанавливали на раз-два – основа, тьфу-тьфу, не подводила.

И вдруг кому-то пришла идея переезд этот основательно отреставрировать.

– Закрыли мост осенью, сняли полностью асфальт. Все стали объезжать его по обочине справа, ухая в грязь и мотаясь по колдобинам, – рассказывает жительница Лесозавода Анастасия, проезжающая по мосту дважды в день. – Потом пришла зима, работы сначала шли ни шатко ни валко, а потом и вовсе замерли: был мороз, дорожники все побросали, так оно все и простояло до весны.

Рабочие появились на переез­де с наступ­лением солнечных дней, повозились еще немного, не известно, чем занимаясь, и в марте мост открыли.

– Ну как открыли? – асфальта нет, просто грунтовая дорога. Выяс­нять никто ничего не стал, были уже рады и такому! Но, как говорится, рано радовались: спустя непродолжительное время сквозь новое «покрытие» водители разглядели протекающую под переездом речку. Выбоина ширилась, рядом появилась еще одна яма, и еще. Ездить стало страшновато – а вдруг провалимся? – говорит девушка.

Первым стало не по себе водителям автобусов: общественный транспорт доезжал до моста, высаживал людей, и пассажиры по пересеченной местности неслись на другой маршрут, ожидавший по другую сторону переезда. Ну, где такое видано?!

То, что мост в любой момент может ухнуть, если не в Лету, но в речку, почуяли и те, кто за него в ответе. Боковую дорогу, ту самую, по которой проездили всю зиму, освежили и пустили по ней грузовые машины, очевидно понимая, что грузовики уж точно добьют и без того хлипкий переезд.

Как в воду глядели (через те самые дыры в мосту)! То ли по незнанию, то ли наудачу на мост въехал грузовик. И просел в одну из ям, не просто встряв колесами, а улегшись набок! В темноте люди, как могли пытались помочь бедняге, в итоге вытащили, только вот кто будет возмещать ущерб водителю? А еще через день переезд окончательно пришел в негодность, перепугав граждан, ехавших по нему.

– Еще до этого случая я писала и на странице столичного акима в соцсетях, и отмечала там же район Байконыр. Никто не отреагировал. Сейчас дошло до угрозы здоровья жителей, и неужели тоже все промолчат? – сокрушалась Анастасия.

Может быть, и промолчали бы, но новость мелькнула в одном из городских пабликов, я сделала пару запросов в местные исполнительные органы. И мост наконец-то закрыли, указав объезд по все тому же ухабистому аппендиксу. И даже кучи асфальта рядышком появились, с намеком, что что-то да будет. Только вот, вопрошают люди, как его асфальтировать-то, если он насквозь дырявый?

А что же на это ответил устрои­тель строительства?

«ГУ «Управление строительства» города на обращение по переезду через ручей Сарыбулак сообщает следующее: на данный момент работы по полному завершению строительства конструкции (переезда) не завершены. Из-за этого произошло частичное повреждение тюбинговой трубы. Движение автотранспортных средств по переезду временно перекрыто. В целях обеспечения постоянного движения организована временная (объездная) дорога. После этого будут проведены восстановительные, ремонтные работы и укладка асфальта.

Согласно условиям договора, подрядная организация предос­тавляет гарантию на выполненные работы сроком на 8 лет».

Как интересно! Работы, значит, были не завершены, но переезд открыли, транспорт пус­тили. С расчетом посмотреть, может, и так уже сойдет, не надо достраи­вать?

С момента провала прошла неделя, но воз, вернее, кучи неуложенного асфальта и ныне там. Водители послушно объезжают израненный мост, трясясь на кочках плохой дороги.

– Знаете, самое обидное, что, как послушаешь, – столько всего в столице делается: и дороги, и мосты строятся. Но это где-то там, то ли в центре, то ли где-то еще. А вот вам пример – маленький мост не могут привести в порядок! – сетуют местные жители. – Мы, конечно, не центр, но ведь для нас переезд – это важный момент, почему мы должны испытывать такие неудобства?

Надежда, что переезд сделают как надо, все же есть: Анастасии ответил член мониторинговой группы акимата Нур-Султана, попросил поподробнее рассказать о ситуации с мостом. Хотелось бы, чтобы подобное внимание к проблеме Лесика не осталось в статусе благих намерений.