И титулы, и лицензии

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
В первых подобных состязаниях на территории Центральной Азии приняли участие спортсмены из 14 стран. Их проведению предшествовало подписание в Алматы трехстороннего договора о сотрудничестве между спонсорами турнира – казахстанской группой компаний «Конденсат», фирмой APACS из Малайзии и Национальной федерацией бадминтона.
Нужно сказать, что ГК «Конденсат» на протяжении нескольких лет пропагандирует и содействует развитию в Приуралье этого доступного и популярного вида спорта, а председатель совета директоров ГКК Валерий Джунусов возглавляет областную федерацию бадминтона. По словам главного судьи соревнований Синг Ходама Гуанесвара из Индии, перед турниром более 40 казахстанских судей прошли серьезную специальную подготовку.
Соревнования проводились в универсальном спортивном зале фитнес-центра «Энергия», принадлежащего «Конденсату», где более 90 спортсменов боролись не только за звание чемпионов, но и лицензии, дающие право выступать на ХХХI летних Олимпийских играх, которые будут проходить в будущем году в Рио-де-Жанейро. В каждый из пяти дней количество участников сокращалось ровно наполовину, поскольку проигравшие выбывали из круга.
Болельщики активно поддерживали чемпионов нашей страны Артура Ниязова и Веронику Сорокину, вошедших в восьмерку сильнейших спортсменов, а также казахстанцев Хаймурата Кульматова, Самата Ержанова, Дмитрия Панарина, Елизавету и Владлена Харченко, Адеми Серикбаева, Наталью Толкачеву и Веронику Протасову. Все они продемонстрировали хорошую подготовку и волю к победе. Но в полуфинал вышла только Вероника Сорокина.
В финальном туре в женском парном разряде в двух партиях победили россиянки Татьяна Бибик и Ксения Поликарпова, а у мужчин – малазийские спортсмены Мин Чун Лим и Вей Хун Он. В одиночных – Евгения Косецкая и Владимир Мальков (Российская Федерация).
Завершился турнир финальным матчем в смешанном разряде. Сильнейшие российские бадминтонисты Анатолий Ярцев и Евгения Косецкая уверенно победили малазийскую пару.
На церемонии награждения был отмечен высокий уровень организации турнира, а также подготовка волонтеров, которые работали переводчиками и помогали иностранным гостям. Говорилось и о том, что после зрелищных соревнований международного уровня будет гораздо больше желающих заниматься в секциях такого красивого вида спорта как бадминтон, к тому же способствующего укреплению здоровья и борьбе с гиподинамией.

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