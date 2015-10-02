И тогда…

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Валентина ФИРОНОВА
Набравшись ума из глянца и посоветовавшись с подругами, которые также находятся в перманентном поиске, она делает вывод, что главное в поиске мужа – эффектная внешность. Искательница убеждена, что, увидев ее, такую стильную и неотразимую, мужчина тут же поведет ее знакомить с мамой.
Ради этой цели девушка красит волосы в цвет вороньего крыла или в калифорнийский блонд, делает тату, декорирует пупок, наращивает ногти до устрашающей длины, рисует брови. При этом мечтательнице и в голову не приходит бросить курить, купить абонемент в бассейн или хотя бы начать пробежки по утрам. Те, кто еще не набрал лишний вес, полагают, что им это ни к чему, а те, кто перебрал, успокаивают себя тем, что «мужчины – не собаки, на кости не бросаются».
Радикально перетряхивается гардероб. Современная, яркая и целеустремленная леди, как наставляют журналы, не может позволить себе игнорировать тенденции моды. Девушки заучивают бренды. Предпочтение отдается тому, что в женских журналах называется hotandsexy: мини, обтягивающие штанишки, яркие цвета, леопардовые принты. Из обуви приветствуется то, что на шпильке.
В таком виде, полностью готовая к встрече со своим будущим спутником жизни, девушка отправляется на занятия или на работу. Но личная жизнь, увы, не складывается. Клинья подбивают, как правило, особи, совершенно бесполезные для серьезных отношений.
– Ну почему так получается? Почему? – мучительно задается вопросом девушка.
А все очень просто. Невозможно носить одежду, не подавая сигналы окружающим. При помощи пальто и рваных джинсов, футболок и кофточек, сапог и босоножек, сережек и сумочек мы каждую минуту не только обозначаем свою социальную роль, но и подробно рассказываем о своих надеждах и чаяниях. Крик о поиске жениха среди этих сигналов считывается мгновенно.
Почему он часто остается без ответа? Потому что представитель сильного пола, у которого имеется хоть какой-то интеллект, не заинтересуется ногами, затянутыми колготками в сеточку. Его оттолкнут красные губы и сапоги-ботфорты. На подсознательном уровне он безошибочно поставит их обладательницу в ряд женщин, продающих любовь за деньги.
Айфон последней модели и фальшивая брендовая сумочка скажут ему о том, что превыше всего девушка ценит счет в банке и, скорее всего, обойдется ему неоправданно дорого. Неряшливость, дисгармоничность цветов в одежде даст четкое представление о том, каким в будущем станет их совместное жилище. А смелый татуаж и пирсинг? Совместимы ли они с образом хорошей матери?
Что же делать? Отнести гламурные журналы на помойку и забыть о том, что все вокруг уж замужем давно. Поставить себе другие цели и постараться жить интересно. И тогда...

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