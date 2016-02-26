​И целый мир перед тобой

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Бектур КАДЫРОВ

В этой экспозиции мастера изобразительного искусства страны размышляют о «лунной» (женской) и «солнечной» (мужской) системах мироздания, Тенгри и Умай.

Название выставки выбрано не случайно. Қансонар – это охота с беркутом по первой пороше. У Абая есть стихотворение с таким названием, одно из самых красивых в мировой литературе. Своеобразным эпиграфом к обозрению стали фотографии петроглифов Тамгалы, которые и поясняли все содержание «Қансонар».

Именитые мастера живописи, скульп­туры и декоративно-прикладного искусства, среди которых Амандос Аканаев, Сембигали Смагулов, Елена Ралина, Токтар Ермеков, Актокты Колке, Тлеужан Батанов, Асем Абдуллаева, Бакытнур Бурдесбеков, Ботагоз Аканаева и многие другие, представили работы, выполненные в духе древних мастеров наскального рисунка, однако современными средствами. Их содержание также простодушно и при этом исполнено глубокой философии. Многие из них эротичны, но сама тема обнаженного тела не превалирует. Женщину изображают верхом на прекрасном коне, сравнивают ее то с лебедями, то с фламинго, то помещают среди цветов. Все эти «говорящие» символы откровенно славят красоту нашего мира, его возвышенную простоту.

Общий колорит выставки – ясный, светлый, жизнерадостный. Казахи остались по-прежнему где-то в глубине души тенгрианцами со своим ощущением времени и пространства, сакральности природы, что они и сегодня передают знаками-символами на полотнах, гобеленах, в скульптуре.

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