​...и участки

Объектами проверки стали участки, расположенные в СШ № 21 и городском ДК «Достар».

– Самое главное то, чтобы люди пришли и смогли проголосовать, – подчеркнул глава региона. – За кого будут голосовать жители – это их право. А наша задача и всех местных исполнительных органов организовать все надлежащие условия для проведения выборов и обеспечения их прозрачности.

Из 785 избирательных участков области 58 находятся на территории Кокшетау. Сегодня готовность участковых избирательных комиссий к проведению выборов составляет 100%. Объекты оборудованы кабинами для тайного голосования, переносными и стационарными урнами. Во всех зданиях, где будут проводиться выборы, оформлены информационные стенды, члены избирательных комиссий знают свои обязанности.

Добавим, что в Кокшетау на всех избирательных участках вне залов голосования организованы рабочие места по взаимодействию с ЦОНами для получения адресных справок. Помещения оснащены компьютерами, Интернетом, телефонной и факсимильной связью.