…И Урал с тобою говорит!

487
Валентина Фиронова

Один из богатейших водоемов Казахстана, отличающийся видовым многообразием ихтиофауны, катастрофически мелеет. Урал не может рассказать о себе сам. Это сделали за него казахстанские и зарубежные фотографы, преодолевшие около 300 км во время экс­педиции, инициированной в начале сентября журналом National Geographic Qazaqstan.

Как отметил главный редактор издания Еркин Жакыпов, главная цель исследования была не только показать бедственное положение одной из важнейших водных артерий Казахстана, но и добиться действенных мер по исправлению ситуации.

– Со своими предложе­ниями по изучению состоя­ния реки мы обратились в Атырау в областное общество охотников и рыболовов, областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира, Государственный природный резерват «Акжайык», Казгид­ромет Атырауской области и в ряд неправительственных и общественных организаций. Все они охотно откликнулись на просьбу оказать содействие экспедиции, – сказал он. – Мы нашли понимание и поддержку. Экс­перты, побывавшие в экспедиции, воочию убедились в сложности и многогранности назревшей проблемы.

Результатом десятидневного исследования стали около 5 тыс. снимков, сделанных фотомастерами и кинооператорами из Казахстана, России, Тайланда и Китая. Одним из основных консультантов проекта стал известный атырауский био­лог-охотовед, орнитолог и зоолог Александр Ивасенко. Ощутимую помощь путешественникам-исследователям оказали специалисты Индерского и Махамбетского подразделений Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Преодолев без малого три сотни километров, члены экспедиции, а это не только фотографы, но и ученые, исследовали состояние Урала на всем его протяжении в Атырауской и Западно-Казахстанской областях вплоть до его впадения в Каспийское море.

О многом заставляют задуматься видеофильмы и фотографии, снятые в экс­педиции, участники которой верят, что, объединив усилия государства и общества, реку можно спасти. Выставка проходит в торгово — развлекательном центре «Байзар» и продлится до конца января. Здесь есть на что посмотреть и над чем задуматься! На фото­графиях – редкие кадры живой природы: птицы, звери, рыба, удивительные пейзажи. Никого не оставят равнодушными снимки высохших озер, покрытое илом русло, разрушение берегов, что наглядно свидетельствует о разрушении экосистемы в пойме Урала. К помощи взывают гибнущие деревья и острова. Каждая из 30 работ – призыв не оставаться равнодушным наблюдателем, а почувствовать и свою ответственность за природу.

Очень важно, что участники экспедиции не только занимались съемкой, брали пробы воды, грунта, проводили замеры глубины и мониторинговые исследования фауны и флоры, но и встречались с местным населением. Люди, проживающие здесь, остро чувствуют на себе последствия надвигающейся экологической катастрофы. Исчезает рыба, сокращаются пастбища вблизи реки. Многие жители покидают обжитые места. И это не может не беспокоить.

Как известно, Урал, протяженность которого растянулась на 2 534 км, питающийся 82 притоками, берет свое начало в южных отрогах Уральских гор. Он пересекает территорию России, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областей. Русло, когда-то наполненное грузовыми судами, обмелело настолько, что его без труда может пересечь любой человек. Такая печальная картина прослеживается в Казахстане и в Оренбургской области России.

Вывод экологов не вызывает оптимизма. Они убеждены, что если не будут приняты кардинальные меры по спасению Урала, то многие виды животных и птиц, не говоря уже о рыбе, могут исчезнуть.

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]