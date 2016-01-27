Статьи И утиль имеет стиль Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

В трех детских садах появились новые малые архитектурные формы. Материалом для их создания послужили старые автомобильные покрышки. Творческий подход проявили в неправительственном учреждении «Эко Мангистау» при поддержке управления природных ресурсов и регулирования природопользования. Разно­образные фигуры – машинки, улитки, лягушки, пирамидки, сказочные миньоны и, конечно же, символ Актау – лебеди – теперь украшают детские площадки.



«В Мангистауской области давно существует проблема утилизации и переработки отработанных шин. Слабое регулирование вопроса законодательством привело к их накоплению в пригородах и образованию стихийных «резиновых» свалок. В одночасье эту проблему не решить, зато можно продемонстрировать легкий метод вторичного использования. Например, проявив фантазию, украсить двор», – отметил директор НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин.



В рамках этого же проекта подготовлено два комплекта «избушек туриста». В них входят столики и кресла, которые в теплое время будут установлены в урочище «Саура».

«Если вандалы не вмешаются, такие изделия могут прослужить до 120 лет. При этом необходимо отметить, что резина подвержена воздействию воды и солнца. В результате в незначительном количестве могут выделяться токсины, поэтому такая мебель подходит только для улицы», – заметил К. Осин.

