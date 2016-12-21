​И в шелухе есть прок

Рысты АЛИБЕКОВА

Казалось бы, для чего нужны рисовые отходы?! Оказывается, из шелухи риса можно получать и гумус, и теплоизоляционные материалы, и даже корм для скота. К примеру, в Кызылорде разработали технологию, по которой рисовую шелуху связывают с определенными микроорганизмами и производят гумус, используемый для удобрения почвы.

Отечественные ученые нашли необычное применение и доломитовой муке, иначе говоря, камню, который используют при строительстве дорог. Выяснилось, что этот материал хорошо разрыхляет почву. Благодаря высокому содержанию кальция и магния доломитовая мука в кислых почвах высвобождает кальций, который дает возможность земле разрыхляться. Не секрет, что почва у нас после дождей становится твердой, вследствие чего корням трудно произрастать. Как показали первые эксперименты, проведенные на рисовых полях, доломитовая мука способствует повышению урожайности.

Об этих и других научных разработках, внедряемых в аграрном секторе, на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (НАНОЦ) Аскар Наметов.

НАО «НАНОЦ» было создано при МСХ РК в августе 2015 года с тем, чтобы обеспечить ускоренное инновационное развитие АПК на основе подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов, разработки и внедрения научных исследований, трансферта эффективных зарубежных технологий. В структуре НАНОЦ функционирует Центр трансферта и коммерциализации аграрных технологий. В настоящее время рассматривается вопрос о расширении его деятельности в части привлечения зарубежных инноваций для массового внедрения в Казахстане. Это позволит направить деятельность научных организаций на развитие исследований, ориентированных на конечный результат – внедрение новых разработок и технологий в производство в соответствии с потребностями сельхозтоваропроизводителей.

Председатель совета директоров НАО «НАНОЦ» Гани Калиев на брифинге напомнил, что в 1992 году доля сельского хозяйства во внутреннем валовом продукте страны составляла 34%, из которых 1,2% выделялось на развитие науки. На сегодня доля аграрного сектора в ВВП в пересчете на доллар сократилась в 2 раза, и из этого уменьшенного объема на научные исследования направляется лишь 0,15% средств. К тому же раньше у ученых была высокая зарплата, к примеру, директор НИИ получал больше, чем министр. Но сейчас картина противоположная, поэтому талантливая молодежь предпочитает идти в бизнес. Соответственно повысился средний возраст ученых, количество научных сотрудников в системе аграрной науки сократилось в 4 раза.

– Как же мы будем развивать экономику, не продвигая отечественную науку, не интегрируя ее в аграрный бизнес?! Поэтому и было принято своевременное решение создать Национальный аграрный научно-образовательный центр, – резюмировал спикер.

