И в шутку, и всерьез Свежий выпуск 686 Чингиз ТАШЕНОВ

Победителями стали депутат городского маслихата, почетный гражданин Кокшетау, главный врач городской больницы Серик Какенов, депутат облмаслихата, президент Ассоциации кулинаров РК, лучший предприниматель Кокшетау 2014 года, директор ТОО «Той-Дастархан» Елена Мащинская и ректор академии «Кокше» Шокан Касым.

Не остались без заслуженных наград от главного редактора «ЛГ» Любови Пистовниковой и многие другие участники этого конкурса. Их получили победители в различных номинациях – «Женщина по праву», «Один в поле воин», «Совет да на прессу свет», «Не кочегары мы, не плотники», «Надежда финиширует первой». Были среди них и шутливые – «Подходи, не убьет!» и «Догоню, накажу и отрежу!», награды за победу в которых получили руководители предприятий, снабжающих город теплом и электроэнергией.



