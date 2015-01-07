И в шутку, и всерьез

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Чингиз ТАШЕНОВ
Победителями стали депутат городского маслихата, почетный гражданин Кокшетау, главный врач городской больницы Серик Какенов, депутат облмаслихата, президент Ассоциации кулинаров РК, лучший предприниматель Кокшетау 2014 года, директор ТОО «Той-Дастархан» Елена Мащинская и ректор академии «Кокше» Шокан Касым.
Не остались без заслуженных наград от главного редактора «ЛГ» Любови Пистовниковой и многие другие участники этого конкурса. Их получили победители в различных номинациях – «Женщина по праву», «Один в поле воин», «Совет да на прессу свет», «Не кочегары мы, не плотники», «Надежда финиширует первой». Были среди них и шутливые – «Подходи, не убьет!» и «Догоню, накажу и отрежу!», награды за победу в которых получили руководители предприятий, снабжающих город теплом и электроэнергией.

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