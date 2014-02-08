Политика
...и в Таджикистане

Падение объемов добычи природного газа связывают со снижением ресурсов действующих месторождений, которые, по данным министерства, «находятся на последней стадии разработки». Нужно отметить, Таджикистан традиционно импортировал природный газ из соседнего Узбекиста­на, и поэтому вопросам налаживания собственного производства этого вида топлива особого значения не придавалось. Однако пос­ле заявления таджикских властей о твердом намерении по достройке Рогунской ГЭС узбекская сторона стала постепенно сокращать поставки своего природного газа в Таджикистан, а с начала 2013 года и вовсе прекратила экспорт голубого топлива с формулировкой «в связи с нехваткой ресурсов».

В результате сравнительно крупные промышленные предприятия республики остались без топлива. Многим предприятиям сегодня пришлось перейти на альтернативные виды топлива, в частности на синтезированный газ и твердое топливо. Между тем в последние годы наблюдается положительная динамика в поисках углеводородных месторождений, в том числе природного газа, на территории Таджикистана. Здесь действуют такие крупные иностранные компании, как «Газпром» (Россия) и «Тетис Петролеум» (Канада). К слову, специалисты за­океанской компании после четырех лет поисковых работ летом 2012 года заявили о наличие огромных нефтегазовых запасов Таджики­стана и оценили эти ресурсы, без учета фактора риска, в 27,5 млрд. баррелей нефтяного эквивалента, 69% из которых приходится на газ, а 31% – на нефть и газовый конденсат.

После этих заявлений интерес к таджикским запасам углеводородов значительно возрос со стороны таких мировых компаний, как французская Total SA и Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC). Первая из них заявила, что будет заниматься в Таджикистане добычей природного газа с его последующим экспортом в КНР.

Олжас СУЛЕЙМЕН,
Душанбе

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