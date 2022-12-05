И в воздухе, и на... воде

В течение карьеры летный состав спасательной авиации Министерства по чрезвычайным ситуациям постоянно проходит переобучение, сдает зачеты, повышает квалификацию. Летчики тушат пожары, эвакуируют людей с мест аварий и катастроф, транспортируют больных в медицинские центры, помогают ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций.

На этот раз спасательная авиация МЧС РК в акватории Каспийского моря прошла тренировку по поиску и спасению потерпевших на воде. Специалисты тренировались в подъеме на борт вертолета условно пострадавших, пилоты оттачивали навыки по обеспечению зависания машины на необходимой высоте.

В тренировке участвовали летный состав Казавиаспаса, спасатели оперативно-спасательного отряда, личный состав ДЧС Мангистауской области.

В ходе работ по подготовке летного состава отработаны такие сложные и важные элементы спасательной работы, как спасение и эвакуация пострадавшего с водной поверх­ности; подъем эвакуируемого на борт зависшего вертолета с применением лебедки; спасение и эвакуация пострадавшего из труднодоступной местности на береговой линии; слаженность действий летного экипажа со спасателями оперативно-спасательного отряда.

Тренировка показала хорошую готовность спасателей, проинформировала пресс-служба МЧС РК.