"...И веют древними поверьями ее упругие шелка" Политика 366 Елена БРУСИЛОВСКАЯ



Елена БРУСИЛОВСКАЯ, Алматы

Мемориальный музей академика К. Сатпаева давно не видел такого количества посетителей: сюда пришли представители различных этнокультурных цент­ров, входящих в Ассамблею народа Казахстана, директора институтов и колледжей, историки, музейные работники и многочисленные журналисты. Интерес был понятен, ведь музей проводил необычное мероприятие, став на время своеобразным Домом моделей, где органично соседствовали история и современность, модные женские костюмы со старинными национальными одеждами.

Как сказала директор музея Бахытжамал Айтмухамбетова, цель выставки – отражение богатства и разнообразия народных костюмов многонационального Казахстана. Действительно, на ней были представлены свадебные, праздничные и повседневные костюмы казахов, русских, корейцев, немцев и других народов, проживающих на нашей земле в мире и согласии.

Богатую коллекцию костюмов продемонстрировал приглашенный на выставку Восточно-Казахстанский областной этнографический и архитектурно-ландшафтный музей-заповедник. Как рассказала представляющая его заведующая отделом Бахытжамал Кумарова, фонды музея начали формироваться почти полвека назад в селе Бутаково Глубоковского района. Тогда учитель сельской школы Николай Зайцев, нынешний директор музея, создал школьный этнографический музей, который со временем за собранную им уникальную коллекцию получил статус областного.

В сатпаевском музее представители Восточного Казахстана показывали не только редкие казахские национальные костюмы, но и старинную русскую старообрядческую свадебную и повседневную одежду. А также такие оригинальные экспонаты, как туркменское свадебное платье из домотканого шелка, изготовленное национальной мастерицей, немецкое свадебное платье, а еще польские, корейские, уйгурские, украинские, белорусские, удмуртские, узбекские, туркменские, татарские, кыргызские костюмы.

Многие из этих экспонатов были подарены музею. Например, национальный азербайджанский костюм – дар от известного певца и композитора Полада Бюльбюль-оглы, который также прислал в подарок национальные музыкальные инструменты. А посольство Кореи в РК, помимо национальных, презентовало костюмы придворной дамы и государственного чиновника. Другими словами, посетители выставки увидели здесь интернационал в одежде.

Большой интерес вызвала и коллекция национальной и современной одежды в этностиле, которую представила ректор академии дизайна и технологии «Сымбат», основательница индустрии моды в нашей республике, доктор технических наук, профессор, академик Международной инженерной академии, заслуженный деятель искусств РК Сыбыркул Асанова. А прокомментировала показ, который состоялся в заключение выставки на импровизированном подиуме, арт-директор академии, кандидат искусствоведения, член Союза дизайнеров РК Балнур Асанова.

– Наша коллекция пронизана теп­лом и переливами красок родной земли, – сказала она. – Акцент делается на использовании национальной вышивки, орнаменте, оригинальности кроя, цветового решения. Это как раз то, что делает коллекцию коммерчески успешной. В том числе и на международном уровне. За последние 20 лет я была с показами более чем в 70 странах мира. Везде аплодисментами встречали наши изделия с национальными мотивами, но в современной интерпретации. Это то, что называется этнической одеждой. Сегодня, например, наши девочки демонстрируют пальто, которые я делала, работая с крупной американской компанией Mast Industries. В нее входят такие всемирно известные бренды, как Victoria’s Secret и Chico’s. Также здесь есть уникальные модели, созданные нами по заказу лауреатов премии «Оскар». Другими словами, мы показываем изделия, имеющие свою историю. А вообще казахстанской моде без малого 70 лет. За эти десятилетия сменилось немало поколений дизайнеров, художников, конструкторов одежды. В стенах академии моды «Сымбат» только вышивок было разработано более 100 тысяч!

Как с гордостью заявила Балнур Асанова, даже штандарт Первого Президента РК и национальный флаг делались в стенах «Сымбата». По ее мнению, национальный колорит может очень органично вписываться в современную одежду, а наше богатое культурное, историческое наследие позволяет соревноваться с лучшими мировыми брендами.