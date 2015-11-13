"...И веют древними поверьями ее упругие шелка"

Политика
366
Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Елена БРУСИЛОВСКАЯ, Алматы
Мемориальный музей академика К. Сатпаева давно не видел такого количества посетителей: сюда пришли представители различных этнокультурных цент­ров, входящих в Ассамблею народа Казахстана, директора институтов и колледжей, историки, музейные работники и многочисленные журналисты. Интерес был понятен, ведь музей проводил необычное мероприятие, став на время своеобразным Домом моделей, где органично соседствовали история и современность, модные женские костюмы со старинными национальными одеждами.
Как сказала директор музея Бахытжамал Айтмухамбетова, цель выставки – отражение богатства и разнообразия народных костюмов многонационального Казахстана. Действительно, на ней были представлены свадебные, праздничные и повседневные костюмы казахов, русских, корейцев, немцев и других народов, проживающих на нашей земле в мире и согласии.
Богатую коллекцию костюмов продемонстрировал приглашенный на выставку Восточно-Казахстанский областной этнографический и архитектурно-ландшафтный музей-заповедник. Как рассказала представляющая его заведующая отделом Бахытжамал Кумарова, фонды музея начали формироваться почти полвека назад в селе Бутаково Глубоковского района. Тогда учитель сельской школы Николай Зайцев, нынешний директор музея, создал школьный этнографический музей, который со временем за собранную им уникальную коллекцию получил статус областного.
В сатпаевском музее представители Восточного Казахстана показывали не только редкие казахские национальные костюмы, но и старинную русскую старообрядческую свадебную и повседневную одежду. А также такие оригинальные экспонаты, как туркменское свадебное платье из домотканого шелка, изготовленное национальной мастерицей, немецкое свадебное платье, а еще польские, корейские, уйгурские, украинские, белорусские, удмуртские, узбекские, туркменские, татарские, кыргызские костюмы.
Многие из этих экспонатов были подарены музею. Например, национальный азербайджанский костюм – дар от известного певца и композитора Полада Бюльбюль-оглы, который также прислал в подарок национальные музыкальные инструменты. А посольство Кореи в РК, помимо национальных, презентовало костюмы придворной дамы и государственного чиновника. Другими словами, посетители выставки увидели здесь интернационал в одежде.
Большой интерес вызвала и коллекция национальной и современной одежды в этностиле, которую представила ректор академии дизайна и технологии «Сымбат», основательница индустрии моды в нашей республике, доктор технических наук, профессор, академик Международной инженерной академии, заслуженный деятель искусств РК Сыбыркул Асанова. А прокомментировала показ, который состоялся в заключение выставки на импровизированном подиуме, арт-директор академии, кандидат искусствоведения, член Союза дизайнеров РК Балнур Асанова.
– Наша коллекция пронизана теп­лом и переливами красок родной земли, – сказала она. – Акцент делается на использовании национальной вышивки, орнаменте, оригинальности кроя, цветового решения. Это как раз то, что делает коллекцию коммерчески успешной. В том числе и на международном уровне. За последние 20 лет я была с показами более чем в 70 странах мира. Везде аплодисментами встречали наши изделия с национальными мотивами, но в современной интерпретации. Это то, что называется этнической одеждой. Сегодня, например, наши девочки демонстрируют пальто, которые я делала, работая с крупной американской компанией Mast Industries. В нее входят такие всемирно известные бренды, как Victoria’s Secret и Chico’s. Также здесь есть уникальные модели, созданные нами по заказу лауреатов премии «Оскар». Другими словами, мы показываем изделия, имеющие свою историю. А вообще казахстанской моде без малого 70 лет. За эти десятилетия сменилось немало поколений дизайнеров, художников, конструкторов одежды. В стенах академии моды «Сымбат» только вышивок было разработано более 100 тысяч!
Как с гордостью заявила Балнур Асанова, даже штандарт Первого Президента РК и национальный флаг делались в стенах «Сымбата». По ее мнению, национальный колорит может очень органично вписываться в современную одежду, а наше богатое культурное, историческое наследие позволяет соревноваться с лучшими мировыми брендами.

Популярное

Все
В Усть-Каменогорске обновили купола на Свято-Покровском храме
Акмолинский школьник собрал робота – сборщика мусора
В Государственном музее искусств им. А. Кастеева проходит выставка казахстанского карикатуриста Ибрагима Кубекова
Кому тюрьма, кому – зона отдыха
Хотели как лучше…
Первая многопрофильная IT-школа открылась в Туркестанской области
30 лет на страже морских рубежей
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Поддержка и стимулы
Путинцева одержала победу над экс-третьей ракеткой мира на турнире WTA
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Юрий Ильин назначен министром по чрезвычайным ситуациям РК
Горящий камыш на побережье Каспия тушат с помощью вертолета
Казахстан планирует поставлять в Азербайджан несырьевые товары на сумму свыше $304 млн
"Трупы собак везде": на видео дачников отреагировали в полиции и акимате Алматинской области
Новшества в Бюджетный кодекс РК обсудили в Правительстве
Казахстан предложил локомотивы и грузовые вагоны собственного производства Азербайджану
Более 2,4 тысячи подозреваемых в преступлениях разыскивает Казахстан
Водитель КамАЗа в Астане наехал на 6 припаркованных авто и скрылся
Нацбанк объяснил решение сохранить базовую ставку
Казахстан сможет стать крупнейшим поставщиком нефти в мире – Токаев о расширении производства на Тенгизе
Четвертые сутки борются с пожаром на побережье Каспия в Атырау
Правительство РК поддержит дальнейшую разработку зрелых нефтяных месторождений
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»

Читайте также

Президенты Казахстана и Азербайджана сделали совместное зая…
Токаев и Алиев провели брифинг для СМИ
Ряд памятных мероприятий посвятят 100-летию Гейдара Алиева …
Какие документы подписали Казахстан и Азербайджан по итогам…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]