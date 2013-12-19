И вновь Ангела Меркель

59-летняя Ангела Меркель по праву считается одной из самых успешных канцлеров со времен основания Федеративной Республики Германия. Партия «Христианско-демократический союз», которую она возглавляет уже более тринадцати лет, в блоке с Христианско-социальным союзом вот уже третий раз подряд после выборов в бундестаг становится главным партнером правящей правительственной коалиции.

С 2005 по 2009 год Меркель уже избиралась канц­лером в рамках «большой коалиции», состоящей из консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Затем последовал четырехлетний избирательный период с другим коалиционным партнером – Свободно-демократической партией Германии, которая на этот раз не вошла в бундестаг.

На очереди – Сербия

Сербия делает первый большой шаг на пути вступления в Европейский союз. Как заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле, первые переговоры на уровне правительств между Брюсселем и Белградом начнутся 21 января.

Белград рассчитывает вступить в ЕС до 2020 года. Важнейшее условие для этого, напоминает агентство AFP, – нормализация отношений страны с ее бывшей провинцией Косово. Сейчас обстановка, несмотря на «впечатляющее продвижение вперед», остается сложной.

Кроме Сербии о вступлении в ЕС мечтает и Албания. Как отметил Фюле, руководство Евросоюза в июне 2014 года рассмотрит вопрос о том, можно ли присвоить ей статус страны-кандидата. Впрочем, уже сегодня многие государства – члены ЕС выступают против предоставления Тиране такого статуса. В частности, против этого на прошлой неделе проголосовал парламент Голландии.

Столкновения в Южном Судане

Жертвами столкновений, начавшихся в Южном Судане в ночь на 16 декабря, стали уже до 500 человек. Источники в военных кругах страны сообщили, что причиной противоборства между отдельными подразделениями в войсках охраны президента страны стали этнические разногласия между племенными группировками нуэр и динка – крупнейшими по численности народностями в государстве.

В лагере для беженцев, развернутом миссией ООН в столице Южного Судана на территории аэродрома, находятся около 20 тыс. человек, которые из-за столк­новений покинули свои дома.

Генсек ООН Пан Ги Мун выразил «глубокую озабоченность» ситуацией в Южном Судане, призвав всех участников конфликта немедленно прекратить боевые действия. Совет Безопасности Объединенных Наций призвал власти государства начать диалог с оппонентами, добавив, что противоречия необходимо разрешать мирным путем.

Крест Перуна уберут

Литовский национальный олимпийский комитет принял решение убрать знак балтов «Крест Перуна», напоминающий свастику, с формы членов олимпийской сборной Литвы, сообщает DELFI.

Решение было принято из-за того, что «Крест Перуна» может вызвать «двусмысленные ассоциации». Вместо него будет использован символ под названием «Солнечный круг». DELFI со ссылкой на компанию Audimas, предоставившую костюмы, отмечает: символы на одежде литовских олимпийцев были выбраны таким образом, чтобы они отсылали к традиционным узорам, использовавшимся на вытканных лентах, в живописи и кузнечном деле литовцев.

Ожидается, что к Олимпиаде в Сочи, которая пройдет зимой 2014 года, литовские олимпийцы получат новые костюмы.

Solana копит свет

В аризонской пустыне (США) закончились промышленные испытания мощнейшей солнечной электростанции Solana. Она является одной из крупнейших в мире установок, ее мощность составляет 280 МВт.

Самое важное – электростанция может накапливать солнечное тепло и вырабатывать электроэнергию в течение 6 часов после захода солнца. Созданная американскими учеными новая технология хранения тепла – большой шаг вперед для солнечной энергетики. Ведь неравномерная выработка энергии – один из основных ее недостатков.

Эта станция обошлась примерно в 800 млн. долларов, она обеспечит электричеством примерно 70 тыс. домохозяйств. Кстати, в штате Калифорния, одном из наиболее солнечных в США, намерены к концу десятилетия довести долю солнечной энергетики до 35% от всей производимой здесь.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП