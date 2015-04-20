И вновь – чемпион Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Нельзя сказать, что финальная серия матчей с кокшетауским «Арланом» оказалась для павлодарцев легкой. Первые встречи заставили болельщиков изрядно поволноваться – игры шли с переменным успехом. Но затем хоккеисты «Иртыша» сумели мобилизоваться и добиться перевеса. Пятый матч, проводившийся в Кокшетау, завершился победой хоккеистов Павлодара (2:4). Таким образом, счет в серии до четырех выигрышей стал 4:1 в пользу «Иртыша».

Напомним, в апреле 2013 года ХК «Иртыш» занял 1-е место в чемпионате РК и завоевал золотые медали. В сезоне 2013–2014 годов он стал чемпионом Казахстана во второй раз, а в августе прошлого года – и обладателем Кубка страны. И вот – третий высший пьедестал и очередное право участвовать в розыгрыше Континентального кубка.

Третье место в чемпионате завоевал «Горняк» из Рудного.