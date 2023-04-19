И вновь миллионный ущерб

И это не единственное финансовое преступление в сис­теме образования региона, вскрытое за последнее время.

– Бухгалтер одной из средних школ города присвоил денежные средства в размере 12,6 миллиона тенге, – сообщили в прокуратуре Кызыл­ординской области. – В отношении этого гражданина прокуратурой области было зарегистрировано досудебное расследование по пунк­ту 2 час­ти 4 статьи 189 Уголовного кодекса – присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере. Дело направлено в суд.

Приговором суда № 2 города Кызылорды школьный бухгалтер признан виновным и осужден на семь лет лишения свободы без права занимать определенные долж­ности сроком на пять лет.

Прокуратура Кызылординской области сообщает, что в ходе проведения проверок деятельности организаций образования выявлены и другие факты присвоения и растраты бюджетных средств.

– В одном из колледжей Кызылорды обнаружены факты перечисления стипендий студентам, не посещавшим занятия и получившим удовлетворительные оценки по итогам семест­ра, – привели пример в надзорном органе. – Согласно заключению эксперта, ущерб составил 17,4 миллиона тенге.

Дело это, кстати, тоже дошло до суда. Директор колледжа признан виновным в совершении преступления, предусмотренного стать­ей 371 Уголовного кодекса – халатность.

Напомним также, что областной департамент внут­реннего государственного аудита выявил финансовые нарушения в 12 школах Жанакорганского района Кызылординской области. Общая сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составила порядка 550 млн тенге. На основании поддельных документов перечислялась заработная плата на счета лиц, которые в этих учреждениях никогда не работали. Факты такого расхищения денежных средств обнаружены, к примеру, в школе № 51 – на сумму в 117 млн тенге, в школе № 169 – на 110 млн тенге, в школе № 213 – на 60 млн тенге, в школе № 195 – на 70 млн тенге. Правоохранительные органы работают по данному делу, главные его фигуранты находятся под стражей с санкции следст­венного суда.