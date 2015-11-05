​И вновь на сцене «Абылай-хан»

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Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Это значительное событие в теат­ральной жизни страны приурочено к 550-летию Казахского ханства. Накануне премьеры создатели обновленной версии рассказали, какие изменения претерпел ее первоначальный вариант.

Главный дирижер театра Ерболат Ахмедьяров отметил, что героико-эпическую оперу «Абылай-хан» зритель не видел уже почти десять лет. Это очень масштабная и сложная постановка, спектакль был восстановлен за полгода, в нем заняты, в частности, молодые солисты. Общий замысел композитора, режиссера и автора либретто остался прежним, но теперь опера стала более динамичной.

– Был обновлен музыкальный материал, – рассказал дирижер ГАТОБа, заслуженный деятель РК Нурлан Жарасов. – В доработанной партитуре убраны музыкальные повторы, упразднены три партии. Раньше их было 19, теперь – 16. Первоначально спектакль шел 3,5 часа, теперь на час меньше. Декорации и костюмы используются в основном те же, но и они обновлены и дополнены, стали красочнее.

По мнению театроведов, монумен­тальная опера «Абылай-хан» – это лучшее эпическое полотно последних лет. Выдающийся композитор Еркегали Рахмадиев и автор либретто Абиш Кекилбаев создали новаторское произведение, которое демонстрирует их высокий профессионализм, отмечают критики. Воссозданная художественная образность эпохи Абылая – это исторический диалог веков, созвучный незыблемым прио­ритетам независимого Казахстана – национальной безопаснос­ти, единству и сплоченности народа. Опера наполняет зрителя чувством патриотизма, сопричастности к людям и событиям «давно минувших дней». Произведение впечатляет изобилием действующих лиц, яркими сценами и диалогами, передающими самобытную стилистику национального языка. Еркегали Рахмадиев писал эту оперу почти 9 лет. Он опирался на дос­тижения мировой и русской оперных школ в синтезе с национальными фольклорными традициями.

Для ее премьерной постановки были приглашены признанные мастера: народный артист России Юрий Александров и народный художник России Вячеслав Окунев. Созданные ими спектакли шли на самых лучших и престижных сценах мира. Интересно, что Ю. Александров, В. Окунев, дирижер Нурлан Жарасов и главный хормейстер Базаргали Жаманбаев – выпускники Ленинградской консерватории, поэтому при работе над спектаклем у них было полное взаимопонимание. Партии исполняли все ведущие солисты ­ГАТОБа: Талгат Кузембаев (Абылай-хан), Гульзат Даурбаева, Балапан Жубаева, Дина Хамзина, Бахытжан Скаков, Шахимардан Абилов. Балетмейстером-постановщиком спектакля выступила народная артистка РК Гульжан Туткибаева, дирижерами – Нурлан Жарасов и народный артист РК Базаргали Жаманбаев, консультантом – народный артист РК Гафиз Есимов.

Долгожданная премьера «Абылай-хана» состоялась в 2004 году и была приурочена к Дню Независимости нашей страны. Исполнители главных партий, а также ее режиссер и художник были отмечены Государственной пре­мией Республики Казахстан.

К счастью, Еркегали Рахмадиев увидел свое ожившее произведение. После премьеры кто-то из музыкантов заметил мастеру, что вряд ли до конца ХХI века в казахской музыкальной культуре появится подобное сочинение. «Было бы очень обидно, если после меня не родится казахский композитор, который продолжил бы наше дело. Дело, которое в свое время начали я и мои друзья – Брусиловский, Жубанов, Хамиди, Тулебаев, Мухаметжанов и другие», – решительно не согласился с таким пророчеством маэстро.

Кстати, исполнителя главной партии Еркегали Рахмадиевич подбирал сам. У Талгата Кузембаева, тогда еще малоизвестного, играющего второстепенные роли, Рахмадиев услышал ту силу голоса, которая, по его мнению, должна быть у великого правителя. Возложенные на него надежды Талгат оправдал.

Творческий состав создателей обновленного спектакля остался почти прежним. Основные партии исполняют ведущие солисты ГАТОБа: заслуженные деятели РК Болатбек Букенов, Дина Дютмагамбетова, Балапан Жубаева, Гульзат Даурбаева, Болат Жомартов, Андрей Трегубенко, заслуженный артист РК Мурат Шалабаев, а также молодые и талантливые исполнители Дулат Токанов, Олег Татамиров, Дархан Жолдыбаев, Нуржан Бажекенов, Александр Сметанин. «Абылай-хан» – масштабное произведение, в постановке задействована почти вся труппа театра – хор, балет, миманс. Партию Абылай-хана вновь поет лау­реат Государственной премии, офи­циальный исполнитель Гимна Рес­публики Казахстан, обладатель восхитительного драматического баритона Талгат Кузембаев.

– Это была моя самая трудная партия. К ней я готовился полгода, очень серьезно и кропотливо, – говорил Талгат Пердебекович. – Так, я занимался с народным артистом Казахстана Тунгышбаем Жаманкуловым, который не раз играл Абылай-хана, перечитал тома исторического материала. Эта роль дала мне путевку в актерскую жизнь.

Создатели обновленной версии оперы надеются, что «Абылай-хан» войдет в репертуар театра на долгие годы. 

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