Свежий выпуск
​И вновь «Вишневый сад»
Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Главные роли в спектакле исполнили обладатель знака «Мәдениет қайраткері» Гульбахар Ахмадие­ва, заслуженный деятель РК Алимжан Айсаев, талантливые актеры Гульназ Амутова, Алиям Ибдиминова, Мухидин Варисов. Пьеса начинается как комедия, но акцент все-таки делается на характерном для Чехова сочетании комического и трагического.

Режиссер – заслуженный деятель РК Ялкунжан Шамиев – напомнил, что Чехова звали «человеком с молоточком»: он неустанно стучал в сердца дворянской интеллигенции, призывая к труду, разоблачал эгоизм, лень и трусость. Одно из последних произведений великого писателя и драматурга – «Вишневый сад» – как раз проникнуто такими мыслями и ощущением надвигающихся перемен. По словам создателей спектакля, театр постарался раскрыть проблемы наших дней, «когда невыплаченные кредиты, которые зачастую брались не по силам, долги перед работниками и безденежье стали приметой и нашей действительности».

Старое уходит, оно отжило, и чтобы начать новое, надо перевернуть эту жизнь. Но главные герои пьесы продолжают жить прошлым, не желая понимать изменившуюся ситуацию. Молодой, энергичный Лопахин как яркий представитель нового капиталистического мира предлагает выход, но никто не желает его услышать и понять. Тогда Лопахин сам на торгах покупает имение, распродает землю. И вырубает вишневый сад Раневских...

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