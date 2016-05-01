​И воздастся сторицей

И задаются резонным вопросом: откуда вообще пошла информация о якобы планируемых продажах земли зарубежным инвесторам?

Как комментируют известные юристы-правоведы, депутаты Парламента и прочие экс­перты, Земельный кодекс запрещает продавать казахстанскую землю иностранным гражданам. В нем говорится о том, что инвесторы могут обладать земельными участками только на условиях ограниченного срока аренды. При этом Правительство устанавливает их предельные размеры. То есть очевидно – идет подмена понятий, кто-то путем нехитрых манипуляций заменил слово «аренда» на «продажу», и в результате мы получили искаженную картину.

Это звучит тем более нелепо на фоне беспрецедентных усилий Казахстана по укреплению и определению государственной границы. Этот факт следует рассмотреть особо. Ведь делимитация – один из самых болезненных вопросов в мировой практике. Независимый Казахстан сумел решить этот вопрос, который был не по силам многим поколениям политиков СССР. И все для того, чтобы сегодня взять и продать землю иностранцам?

В нашей стране всегда было щепетильное отношение к земле. Не изменилось оно и сегодня. Как отметил председатель Сената Касым-Жомарт Токаев на парламентских слушаниях, посвященных этой актуальной теме, «надо не только давать заверения, что сельскохозяйственные земли иностранцам продаваться не будут, но и правовыми и иными средствами обеспечить реализацию этого важнейшего положения, чтобы ни у кого не возникло желания обойти данное требование путем разного рода хитроумных схем».

Как заявила судья специализированного межрайонного экономического суда Астаны Гульнар АБДРАХМАНОВА, целевое использование земельных участков в Казахстане, предоставляемых для сельскохозяйственных нужд, будет тщательно контролироваться государственными органами. Она напомнила, что Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс» от 2 ноября 2015 года вводится в действие с 1 июля 2016 года:

– Данные изменения предусматривают льготные условия для наших казахстанских аграриев, физических и юридических лиц. Эти преимущества заключаются в том, что наши сельхозпроизводители будут иметь возможность выкупить в частную собственность земельные участки посредством аукционов.

То есть речь идет о продаже земли казахстанцам, преимущественно тем, кто работает на ней.

Как отмечают сами аграрии, такие поправки давно назрели, так как в Казахстане очень много территорий, которые не используются для сельскохозяйственных нужд. И это нельзя назвать нормальным. Потенциал таков, что мы можем накормить всю планету, а в итоге импортируем продукцию сельского хозяйства.

Директор ТОО «Степное» Каргалинского района Актюбинской области Амангос ТУЛЕУОВ – один из миллионной армии крестьян, выступающих за хозяйское отношение к земле:

– Жизнь доказала, что если ты относишься к земле как рачительный хозяин, она воздаст тебе сторицей. Сегодня, чего греха таить, немало есть землепользователей, у которых в поле растет один сорняк. Понахватали в свое время огромные площади и… забросили. А если и пытаются что-то делать, то при этом не соблюдают элементарных агротехнических требований. При таком подходе, естественно, земля скудеет, идет деградация почвы. О каком урожае можно после этого говорить?! Поэтому государство, считаю, правильно поступает, приняв соответствующие изменения в законодательство о продаже через аукционы в частную собственность земель сельскохозяйственного назначения для эффективного их использования.

Амангос ТУЛЕУОВ, кандидат сельскохозяйственных наук, работает в сфере агропромышленного комплекса 42 года. Из них 30 лет руководит хозяйством. Поэтому не будет преувеличением сказать, что знает сельскохозяйственное производство и нормативную базу как пять своих пальцев. И его искренне возмущает то обстоятельство, что сегодня землю превращают в предмет политических спекуляций.

– Следует обратить внимание: речь идет о продаже земель только гражданам РК, казахстанским аграриям, тем, кто действительно хочет заниматься землей, выращивать урожай, внедряя передовые технологии. Ни пяди земли, как сказано в Земельном кодексе, не будет продаваться иностранцам. И вести вокруг этой темы всевозможные интриги, инсинуации кем бы то ни было – это попросту непорядочно. Земле сегодня, еще раз повторюсь, нужен рачительный хозяин, который может эффективно использовать ее. Потенциал для этого в каждом районе области достаточный. Это и пастбищные угодья, это и посевные площади. Главное – не ленись, обрабатывай поле, соблюдая агротехнику, внедряя новые технологии. Именно для этого и создает государство крестьянам условия. И только нам, а не иностранцам ею владеть – трудиться могут в аренду, – говорит А. Тулеуов.

По его мнению, сегодня абсолютно нет повода политизировать земельный вопрос, тем более когда на носу посевная. По его словам, сельчанам, если честно, некогда молоть языком: нужно готовить семена, выводить технику в поле. Хозяйство «Степное» одно из тех, кто на деле показывает свое отношение к земле. Крестьяне закалились в суровые 90-е, сумели сохранить всю материально-техническую базу, инфраструктуру, не развалили фермы, элеватор, не разодрали землю по кусочкам, раздавая кому попало.

– Время показало, что мы поступили правильно. Все эти годы увеличиваем объемы сельхозпроизводства, создали собственный сельскохозяйственный кластер «Поле – переработка – прилавок». Наше хозяйство нынче имеет статус элитно-семеноводческого. И не только в сфере зерноводства. Устойчиво развивается животноводческая отрасль. В хозяйстве содержится 2,5 тысячи КРС, 2 200 овец, около тысячи лошадей. В собственности у ТОО «Степное» торговые точки как в районном центре, так и в Актобе, сеть хлебопекарен, хлебоприемное предприятие с 14 складскими помещениями для хранения зерна, мельница, АТП, асфальтовый завод, нефтебаза, колбасный завод, который выпускает до 30 нименований деликатесных мясных изделий, – комментирует Амангос Тулеуов.

Устойчиво развиваясь, «Степное» взяло под свое крыло еще два соседних хозяйства – бывших колхоза, которые дышали на ладан, и сегодня их дела пошли в гору. Примкнул к ним и ряд фермерских хозяйств, оказавшихся на грани банкротства. Но, увы, так не везде.

– И в области, и в районе сейчас имеется немало неиспользуемых земель, хозяева которых относятся к ним абы как. Живут при этом от села далеко – в областном центре. Принцип их понятен: ничего не вкладывая, получать сиюминутные доходы. Но так не бывает. Поэтому, считаю, что внесенные изменения в земельное законодательство по продаже участков в частную собственность гражданам РК через аукционы, особенно тех земель, которые не используются эффективно, вполне оправданный шаг, – отмечает директор ТОО «Степное».

Президент республиканской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов «АгроСоюз Казахстана» Алик САГИНДЫКОВ поясняет, почему земельный вопрос взволновал кого угодно, но только не самих аграриев.

– Поправки в Земельный кодекс активно обсуждались и в регионах, и на различных «круглых столах». Тут ничего нового не случилось. Тем более что поправки несут определенные льготы для фермеров. Надо подчеркнуть, что вопрос о продаже земель иностранным гражданам никогда не стоял.

По его мнению, причиной дискуссий стал вопрос об аренде земли иностранными инвесторами. Но это привычная мировая практика, причем в некоторых странах срок аренды значительно больше той, что предлагается Казахстаном. Более того, такая норма в отечественном законодательстве была и раньше.

Руководитель специализированного КХ «Кайрат» Павлодарской области Кайрат ШАПУОВ комментирует:

– Я уже шестнадцатый год занимаюсь сельским хозяйством и, как говорится, предметно знаю возможности и цену земли. Поэтому считаю важным, что аграриям дается право на выкуп в частную собственность земель сельхозназначения по льготной цене с рассрочкой сроком до 10 лет. Наши собственники и землепользователи смогут воспользоваться правом строительства сельхозобъектов и необходимой инфраструктуры. Ранее таких возможностей не было. Земля станет весомым экономическим активом наших граждан и будет способствовать повышению производительности труда на селе, – сказал Кайрат Шапуов.

По его словам, в земельном законодательстве четко прописано то, что «земля иностранцам НЕ ПРОДАЕТСЯ И НЕ БУДЕТ ПРОДАВАТЬСЯ».

Глава крестьянского хозяйства «Акколь» Жамбылской области Алтынбек КЕРИМКУЛОВ также говорит о необходимости хозяйского отношения к земле.

– Во многих странах наблюдается острый недостаток земли, которая уже давно рассматривается как товар и используется в качестве инструмента получения прибыли, а у нас она бесхозно простаивает. На мой взгляд, это неверно. Земля должна быть максимально использована, и у нее должен быть рачительный хозяин. Тем более что многие крестьяне наверняка уже давно созрели для того, чтобы приобрести землю в собственность, – пояснил он.

По его словам, это позволит использовать землю более эффективно, а значит, заметно увеличит прибыли землепользователей и заработки работников. У землевладельцев появится возможность развивать инфраструктуру для улучшения условий работы и повышения урожайности. При этом необходимо все неиспользуемые земли изымать в государственный земельный фонд, чтобы в дальнейшем предоставлять рачительным хозяевам.

– Что касается возможности при­обретения иностранными гражданами земельных участков сельскохозяйственного назначения в частную собственность, то это абсолютно исключено. В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Земельного кодекса Республики Казахстан иностранцы могут обладать земельными участками сельскохозяйственного назначения только на праве временного землепользования, – подчеркнул Алтынбек Керимкулов.

Ректор КазНАУ, академик НАН РК Тлектес ЕСПОЛОВ часто выезжает в районы, встречается с сельхозпредпринимателями. И может выразить общее мнение по актуальным проблемам агропромышленного комплекса.

– Отчуждение земель сельскохозяйственного назначения в собственность граждан Казахстана выведет в целом аграрный сектор и экономику страны на более высокий уровень, – считает ученый.

По его словам, перед страной стоит задача – быстрыми темпами развивать те сферы, которые дают мультипликативный эффект, и здесь сельскохозяйственная отрасль должна стать драйвером развития экономики. В этих целях необходимо совершенствовать аграрную политику, нормативно-правовую базу.

Опыт зарубежных стран показывает, что регулирование земельных отношений в сельском хозяйстве направлено на тех землепользователей, которые их неэффективно используют. Земле нужен рачительный хозяин. Законодательство в этой сфере должно быть предельно ясным, четким и прямого действия.

Думается, люди, непосредственно работающие с землей, знают, что говорят.