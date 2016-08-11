​И впредь улучшать позитивную статистику

С докладами на совещании, сообщает сайт pm.kz, выступили министр энергетики Канат Бозумбаев и аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов.

Как отметил К. Бозумбаев, за прошедшее полугодие добывающие компании страны добыли 22,7 млрд кубометров газа. А по его запасам Казахстан занимает 22-е место в мире и 3-е место в СНГ.

Что касается международного сотрудничества в данной сфере, то объем экспорта газа за 2015 год составил 12,7 млрд кубов, а за первое полугодие 2016 года – 6,4 млрд кубов. Основными импортерами казахстанского сырья остаются Россия и Кыргызстан. Кроме того, через территорию нашей страны за аналогичный период был осуществлен транзит российского, узбекского и туркменского газа, что в общем объеме составило 39,4 млрд кубов.

Премьер-Министр отметил, что несмотря на позитивную статистику, в газовой сфере остается ряд вопросов, требующих своевременного реагирования. К. Масимов поручил Министерству энергетики и АО «КазМунайГаз» основательно проработать эту тему.

Далее глава Правительства встретился с общест­венностью и представителями интеллигенции Приуралья. Были обсуждены актуальные вопросы экономического и социально-культурного развития региона. В частности, шел разговор и о строительстве, дорожно-транспортной инфраструктуре, трудоустройстве молодежи, а также говорилось об экологической ситуации на реке Урал.

На вопросы неравнодушных граждан Приуралья отвечали министр культуры и спорта А. Мухамедиулы, министр по инвестициям и развитию Ж. Касымбек, вице-министр сельского хозяйства Е. Кошербаев, вице-министр здравоохранения и социального развития Б. Нурымбетов, вице-министр образования и науки Б. Асылова.