Окончание следует

А когда говорю и пишу, делаю это не для того, чтобы показать свои знания и ученость, а вижу и чувствую в этом крайнюю необходимость. В одном из своих материалов я коснулся «золотого» периода в жизни нашего народа, отметив при этом, что правители восседали на золотых тронах, жили и работали в золотых дворцах, ели и пили из золотой посуды. Были одеты и обуты в золотой наряд и ездили на конях с позолоченными седлами, уздечками, стременами… Эти моменты вызвалиу некоторых людей определенное недоверие. Вот почему я решил вернуться к данной теме и сделать краткий экскурс в прошлую жизнь, чтобы дать ясный ответ на вопрос, является ли сказанное мною правдой или это вымысел.В детстве взрослые нам рассказывали разные сказки. В них часто говорилось о царях, живших в золотых дворцах, восседавших на золотых тронах. Нам было очень приятно слушать такие красивые сказки, и мы быстро засыпали. Но мы тогда и не думали о том, что в каждой сказке бывает доля правды. С возрастом, читая разную литературу, мы убеждались, что народ не всегда жил плохо и бедно, что в его жизни были и хорошие, и даже «золотые», времена. О том периоде народ любил вспоминать: «Бывали такие благодатные времена, что на спинах овец вили гнезда жаворонки».Первые письменные примеры об этом мы встречаем у того же Геродота, признанного всем миром отцом исторической науки. В своей книге «История» он рассказывает, как персы во главе с Киром пошли войной на саков, и их царица Томирис жестоко наказала его. Далее он детально описывает жизнь и быт этого народа: «Массагеты носят одежду, подобную скифской, и ведут похожий образ жизни… Из золота и меди у них все вещи… Все металлические части копий, стрел и боевых секир они изготовляют из меди, а головные уборы, пояса и перевязи украшают золотом. Также и коням они надевают медные панцири, как нагрудники. Уздечки же, удила и начетники инкрустируют золотом. Железа и серебра у них совсем нет в обиходе… Зато золота и меди в изобилии…» Как видите, здесь речь ведется не только о полководцах и высшем ­командном составе, а обо всех многочисленных рядовых воинах и о народе в целом.Второй такой пример можно было бы привести из книги греческого дипломата Прииска Паннойского, посетившего в составе Византийской делегации ставку Аттилы – вождя гуннов, прибывших в Европу из Центральной Азии. Прииск пишет, что делегацию эту для ведения переговоров тщательно готовил главный визирь Византийской империи евнух Христафи. В ставке гуннов приняли ее очень хорошо. Проявляли большую заботу и внимание. Члены делегации все время пользовались полной свободой. Только до Аттилы их долго не допускали. То говорили, что им надо сначала посетить одних, потом других. И так им пришлось долго ездить из одного края в другой.Делегацию на местах принимали все новые и новые важные лица. Среди них были как мужчины, так и женщины, которым пришлось дарить подарки. А они в ответ устраивали каждый раз пышные приемы, демонстрируя при этом свое богатство и роскошь. Прииск описывает и главный прием, который дал Аттила всем иностранным делегациям и гостям, с участием всех своих приближенных, полководцев и важных государственных лиц. Было очень много всяких вкусных блюд и сладостей, разные увеселительные мероприятия. Народные певцы с инструментами в руках пели песни. Некоторые, импровизируя, воспевали деяния и подвиги Аттилы, что очень восторженно воспринималось присутствующими.Но самое сильное впечатление произвело на византийцев обилие золота, хотя они сами были из очень богатой страны. Кругом все блестело и сверкало. Все гости ели и пили только из золотой посуды, пользовались золотыми приборами. Только Аттила ел из обыкновенной деревянной и взирал на все происходившее с полным спокойствием. Лишь изредка, когда его сын Ернах ухаживал за ним и накладывал в его тарелку еду, он с любовью смотрел на него и слегка улыбался.Похоже, Прииск был честным и порядочным человеком. В отличие от других, он ни разу не высказал критику в адрес Аттилы. Наоборот, он объективно и даже с некоторым восхищением рассказывает о нем. Вспоминается такой случай: когда греческая делегация обсуждала один из вопросов между собой на своем языке, Аттила внезапно вмешался в этот разговор и, на удивление всем, на чистейшем их языке продолжил его.К тому же Прииск оказался и достаточно смелым. По возвращении домой в написанной им книге он отважился открыто критиковать организаторов и исполнителей неудавшегося покушения на Аттилу. Похоже, что не зря их долго возили, пока окончательно не выяснили главную цель их визита. Самое неприятное было то, что всю делегацию арестовали, и они во всем сознались. Когда дело дошло до наказания и всех привели к месту казни, им объявили: «Все вы за попытку покушения на жизнь нашего царя заслуживаете смерти. Но у нашего народа есть закон, запрещающий убивать своих гостей. Поэтому, соблюдая этот закон, мы сохраняем вам жизнь».Видно, что самого Прииска не посвящали в эту аферу, и он не знал о ней. За такой коварный поступок он в своей книге жестоко критикует тех, кто ее затеял, не боясь никаких дальнейших возможных последствий. Мы не знаем, как сложилась его дальнейшая судьба, но за книгу, написанную так талантливо и так объективно, наш народ ему премного благодарен.Следующий яркий пример, изложенный в книгах и документах, можно привести из истории Западно-Тюркского каганата. В 558 году этот каганат достиг своего наивысшего расцвета. С 551 года главным правителем был человек по имени Мухан. Правильнее было бы называть этот титул Хаханом, потому что это слово означает, что он Хан Ханов и правит он многими ханами. Кстати, эту должность Хахана на этой территории через шесть веков занимал Чингисхан.Персы называли своего главного правителя Шахиншах, то есть Шах Шахов. Это говорит о том, что в то время соперничество между Персией и Тюркским каганатом существовало и в этой области. Аналогичное соперничество было между Китаем и гуннами в более ранние времена. Китайцы, чтобы опередить в соперничестве гуннов, называли своих правителей Шан-юи, то есть небесными правителями. А гунны в ответ стали называть своих правителей Кун би, то есть солнцеподобными правителями, думая, что это поднимет их еще выше.В период посещения этого государства Земархом главную должность Хахана в нем занимал человек по имени Мухан. В книге Менандра все время фигурирует человек по имени Истими. Из других источников мы знаем, что его зовут Естемес и он является старшим братом Мухана. В свое время он добровольно уступил главный трон брату, а взял себе должность как будто бы пониже, называемую ябгу хаханом. Но полномочия его никем и ничем, похоже, не ограничивались.Историк Менандр Протектор почему-то все время его называет Дизавулом, что вызывает некоторое недоумение. Во-первых, такого человека нет и не было, и это не второе имя Естемеса. Сам же Менандр в одном месте уточняет: Дизавул он же и есть Естемес. Слово «Дизавул», по всей вероятности, отражает не имя, а социальное положение и статус. Может быть, это искаженный вариант слов «Ябгухахан» или «Айдаул». В последующем, после смерти Мухана хахана, его место занимает родной сын Естемеса Турксамф.Так вот, этот самый Естемес, занимаясь хозяйственными, политическими и экономическими делами государства, начал развивать дипломатические и торговые отношения с соседними странами. Как он ни старался, а с Персией отношения не ладились, они категорически отказывались от сближения с Каганатом. Первую партию отправленного им шелка, оплатив всю ее стоимость, они полностью сожгли, сказав, что тюркский шелк им совершенно не нужен. Пишут, что членов второй делегации, отправленных для ведения переговоров, и вовсе отравили.После этого Естемес принимает решение – отправить делегацию еще дальше, в Византию. Ее возглавляет специалист по торговым делам, человек по имени Маниях. С ним Естемес передал письмо Византийскому императору Юстину Второму, где сказал, что их государство занимает одну седьмую часть света, начиная от Енисея, включая весь Кавказ. И что теперь они хотят жить в мире и согласии с Византией, сотрудничать и развивать торговые отношения.После того как Юстину прочитали это письмо, он, пишут, детально расспрашивал Манияха, все ли, что написано в нем, соответствует действительности. Когда он получил подарки и подробные ответы на все свои вопросы, он задумался и принял решение сразу же отправить ответную делегацию. Сопровождал ее тот же Маниях. В состав делегации входило двадцать человек, а возглавлял ее высокий государственный сановник, специалист по востоку Земарх Киликийский.Делегацией полностью, от встречи до проводов, занимался Естемес. Из истории известно, что столица Тюркского каганата некоторое время находилась в городе Суяб. Но позднее посчитали, что более подходящим местом является город Тараз, и перенесли столицу туда. Здесь и встретил Естемес Земарха. Описывают, что он организовал эту встречу на высочайшем уровне, демонстрируя великолепие, силу, богатство и мощь своей страны. После ознакомления с Таразом гостей повезли в летнюю резиденцию Каганата, находящуюся в местности Мынбулак. Это известная историческая местность. Здесь позднее, в 1229 году, окружение Чингисхана через два года после его смерти провело всеобщий Курултай, где его сына Угедея избрали новым Хаханом.Вообще, многие историки уделили внимание этой местности. Арабский историк Ибн Хордадбех, посетивший ее, писал, что «она находится на расстоянии 60 парсах к юго-западу от города Тараза. Здесь вода из тысячи родников, соединяясь вместе, образует реку, называемую Терс. Потому что она течет не на запад, как все реки, а на восток… Если следовать дальше по этому пути, через перевал, то на обратной стороне гор также тысячи родников, соединяясь, образуют другую реку. Она течет на запад и называется рекой Арыс».Таким образом, знаменитая местность Мынбулак, о которой писали многие историки мира, находится на правом берегу реки Терс, откуда открывается красивейшая панорама гор Алатау. Здесь в реках хрустальная, чистая горная вода. Говорят, раньше там были богатые заросли лесов, в них обитало очень много птиц и зверей. Они всюду ходили свободно, их никто не трогал. Лето в этой местности более прохладное, чем на равнинах. Каждый вечер сюда с гор спускаются ночная прохлада и свежий воздух. В эту летнюю резиденцию и привез Естемес своих гостей, прибывших из далекой Византии.Первая официальная презентация делегации произошла на второй день, в хаханском первом шатре. Это было по тем временам огромное помещение, сшитое из шелка и оформленное позолотой. Из записей, оставленных Менандром Протектором, входившим в состав делегации, мы узнаем, что «послы были приглашены в хаханский шатер и представлены Дизавулу». Хахан сидел на золотой колеснице, которая служила ему троном. Совершив обычные поклоны, Земарх от имени своего государя произнес высокопарное приветствие, а также пожелание постоянной победы над врагами и неизменной дружбы между римлянами и тюрками. Земарх преподнес Хахану много даров из золота, серебра, жемчуга и великолепную одежду. Естемес остался доволен, сказав: «Да, видно, что они от великого царя». Взяв слово, Дизавул ответил такими же пожеланиями добра, благополучия и пригласил послов к хаханскому пиршеству. Пир этот, пишут, продолжался до конца дня.На другой день угощение происходило в иной хаханской ставке, которая также была украшена шелковыми тканями. Посреди шатра были расставлены дорогие сосуды, вазы и золотые кувшины с напитками. Дизавул восседал уже на другой золотой колеснице.Третий пир был в следующем шатре. Там украшением служили деревья, целиком покрытые золотом.А золотое ложе Хахана покоилось на четырех золотых павлинах. У входа стояло много колесниц, наполненных серебряною посудой и серебряными изваяниями животных, которые красотой и изя­ществом не уступали византийским. Вся эта масса золотых и серебряных вещей свидетельствовала о развитии ремесел и богатстве городов Средней Азии…Так повествует книга, которая написана по итогам поездки Земарха в Среднюю Азию.Земарх не путешественник и не историк, а государственный сановник. Он лишь выполнял волю и поручения императора. К тому же он вез сюда различные очень дорогие и ценные вещи, переданные императором в качестве подарка Хахану. Назад тоже вез большие ценности, переданные Хаханом императору. Учитывая обстановку и порядки того времени, можно полагать, что визит его был весьма опасным и ответственным, что не позволяло ему по своему усмотрению отклоняться от маршрута, заезжать в другие края и вести переговоры. Подробности переговоров с Хаханом нигде не отражены. А мы пользуемся только видением, оценками и мыслями Менандра.Он зафиксировал и оставил богатейший, бесценный материал о жизни этого огромного края и живших здесь народов. Даже указанные им некоторые мелкие детали наводят на очень важные мысли. Например, он описывает, как один из местных жителей предложил купить им железо. А ведь тогда не все умели производить его. Раз предлагали купить, то, значит, они производили его, и железа было в избытке. Оно являлось тогда важным стратегическим товаром. А о том, что в этих краях тогда производили металлы, писали многие авторы. Так, в одном из источников указано, что «Таласская долина, которую проезжали послы византийцев, была крупным поставщиком различных металлов, в основном серебра».«Расцвет горнорудных разработок в долине Таласа приходится на IX и XII века. Однако начало добычи руды, выплавки металла здесь уходит в глубокую древность, вплоть до эпохи бронзы», – пишет Б. А. Литвинский в книге «Древнейшие истории». Казахстанский геолог Б. Д. Волков между реками Талас и Аспара зафиксировал свыше 30 мест плавки металла и 4 пункта горных выработок, относящихся к средневековью.«Тюрки были не только скотоводами. Они зарекомендовали себя прекрасными горняками и плавильщиками железа еще в Алтайский период своей истории, – пишет Н. Я. Бичурин в книге «Собрание сведений о народах». – Большая часть населения Западно-Тюркского каганата была оседлыми земледельцами, ремесленниками и торговыми людьми».А как иначе? Тюрки были по своей натуре воинственным народом. Их могущество позволяло одновременно вести военные действия в нескольких направлениях. Об этом, конечно, легко говорить. Содержать огромную армию, обеспечить ее конями, сбруей, пиками, саблями, щитами, луками и стрелами к ним, шлемами и кольчугами, продуктами питания слабому государству было бы не под силу. Тем более если все были кочевники.Менандр говорит о наличии десятков городов в Тюркском каганате. A китайский путешественник Сюань-Цзань, побывавший здесь в 630 году, конкретно отмечает, что от реки Чу до реки Талас имеется несколько десятков городов, которые подчиняются Тюркскому Хахану. Арабский географ Ибн Хаукаль в своей книге «Худут Аль-Адам» описывает, как он объезжал эту территорию, и указывает, что он побывал в 25 городах и поселениях. Есть и другие авторы, которые называли данные и побольше. Теперь давайте поднимем древние карты и сопоставим, а в каких еще других странах в те годы имелось больше городов, чем здесь? Такие страны, конечно, есть, но так ли их много?Попробуем теперь вспомнить названия некоторых сохранившихся в памяти городов, начиная с реки Чу и дальше на запад: Чу, Баласагун, Суяб, Кулан, Мерке, Каялык, Касык, Кордай, Пишпек, Токмак, Акыртобе, Акшолак, Тюймекент, Сарыкемир, Атлак, Торткуль, Тараз, Кумкент, Саудакент, Шимкент, Сайрам, Сауран, Сыгнак, Фараб, Отрар, Туркестан. А сколько еще других, забытых и переименованных. До сих пор, например, на месте Мынбулака стоит село Талапты. Все еще встречаются названия «Алга», «Кенес», «Пионер», «Трудовик»… Вчера они имели какой-то смысл. А что они дают сегодняшнему человеку?Да, было все в этих краях. И города, и промышленность, и торговля, и земледелие, и скотоводство, и наука, и культура. Где-то лучше, а где-то хуже, чем у других, но все было. Поэтому как можно весь народ привязать лишь к одной отра­сли – животноводству? Как можно допустить мысль, что в таком государстве люди вообще не ели хлеба? А если ели, то где же они его брали? Не Канада же поставляла им пшеницу.Имея все условия – обширные плодородные земли, теплый и умеренный климат, достаточное количество воды для полива – было бы нелепо отказываться от хлебопашества. Ведь самое простое и легкое дело – это выращивание хлеба. Вспахал, посеял – и через четыре-пять месяцев получай урожай. А в животноводстве, чтобы иметь одну корову, надо выращивать теленка четыре года. Труд в животноводстве очень тяжелый. Животноводы работают круглый год, без всякого отдыха.Здесь, как и везде, происходил процесс перераспределения способов производства и труда. Земледелием занималось столько населения, сколько было необходимо для производства потребного количества зерна обществу. Остальное население занималось животноводством, торговлей, ремеслом, наукой, культурой… К этой теме мы еще вернемся. А пока перей­дем к изложению других примеров.В 1996 году, будучи спикером Сената, в свою первую поездку в Санкт-Петербург на заседание Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, на вопрос: «Что бы вы хотели посмотреть?» я ответил: «Эрмитаж». Меня встретил Пиотровский и спросил: «Что вы желаете увидеть?». Я назвал три вещи. Про третью он сразу сказал, что ее у них просто нет. Потом спросил: «Мне самому сопровождать вас или дать человека, который знает больше?» Я выбрал второе и, оказалось, не прогадал. Моим экскурсоводом стала пожилая женщина, крупный ученый, доктор наук, хорошо знающая историю.Первый объект, интересовавший меня, – Сакское золото. (Теперь иногда пишут Скифское, но это одно и то же). Мне уже немало лет, я побывал во многих музеях мира. Конечно, шедевры есть везде. Но такого количества и высочайшего качества шедевров из золота, как в Эрмитаже, не видел нигде. Становится понятно, что люди и в те далекие времена умели делать вещи не хуже, чем теперь. Как хорошо, что все это сохранилось и теперь принадлежит всем.Также я хотел увидеть сокровища Кубрат-хана. После того как умер Аттила, все стали говорить, а историки писать, что его империя распалась, а потом вовсе исчезла. Конечно, уход из жизни такой личности, которая держала всех в напряжении, дал возможность всем правителям государств почувствовать некоторое облегчение. А в остальном, можно сказать, все осталось по-прежнему. Его место занял бывший соратник, опытный политик Одакр. Он еще раз пошел на Рим и покорил его.И Рим, и Византия, и другие, как и прежде, платили дань. Правда, через некоторое время в бою погиб старший сын Аттилы…Третий сын Ернах еще при жизни отца был ханом Болгарии и долго оставался им. После этого в Европе многое изменилось, прекратились гладиаторские бои, установилось всеобщее относительное затишье. И только к VII веку появился среди потомков Аттилы человек такого же крупного масштаба, как он. Им является Кубрат-хан, который правил всей бывшей империей Аттилы. В молодости он получил образование в столице Византии. Его жизнь хорошо описана в истории Болгарии и некоторыми русскими авторами.В Болгарии в свое время был найден один важнейший до­кумент, ставший настоящей сенсацией. Этот чудом уцелевший в одной церквушке листок бумаги содержал самую ценную информацию, а именно: список древних болгарских правителей. Называется он «Именинник древних Болгарских ханов». Здесь тринадцать имен. Первым значится сам Аттила, потом Ернах, Кубрат-хан и дальше все, занимавшие должность хана.Самое интересное, что в нем указано, к какому роду каждый из них относился. Казахи такой документ называют «шежире». Одиннадцать человек списка, включая самого Аттилу, оказалось, относятся к одному роду, что и Естемес, Мухан и другие правители Тюркского каганата. Оригинал документа находится в Болгарии. Ученые этой страны подтверждают правильность его содержания. Копия его имеется в распоряжении ученых многих государств. Кстати, в книге по истории Болгарии эти моменты хорошо изложены.У Кубрат-хана было четверо сыновей, его империя еще при жизни его была разделена на четыре ханства. Старшему сыну Ботбаю досталась великая Хазария, второму сыну Котраку – Болгаро-Камское ханство, третьему сыну Аспару – Болгария, а четвертому сыну Тербелу – Паннония, нынешняя Венгрия. А сам он правил всеми. Болгары же своего правителя Аспара называли не Аспарухом, а Аспарханом. Как и к другим именам, в списке приписывалось слово «хан».Так, в девятитомном издании Всемирной истории, выпущенном в Германии под руководством выдающегося немецкого ученого профессора Гумбольдта, про него говорится, что отец его назвал Аспаром в честь своего великого предка. Интересно, кого же он имел в виду? Из истории известны два выдающихся человека, носивших это имя. Первый Аспар жил еще в I веке нашей эры. Он был одним из двух командующих войсками Сакского императора Хаджи би, вместе с Кордай-батыром. Его имя до сих пор носят перевал, ущелье и река в Меркенском районе Жамбылской области. Кордайский район есть в Жамбылской области, а между Алматы и Таразом – Кордайский перевал.Второй Аспар жил в III веке до нашей эры и тоже оставил след в истории своими великими походами. Имя же самого Хаджи би длительное время, до 1795 года, носил хорошо известный город, расположенный далеко за пределами нынешней границы Казахстана.В 1912 году вблизи города Полтава произошел такой случай. Нога мальчика, пасшего овец, провалилась в какую-то пустоту. Он запустил туда свой посох, пошевелил им и вдруг увидел какие-то блестящие предметы. Так он нашел одно из величайших сокровищ мира. Вскоре жители этой деревни все предметы растащили по домам. Слухи об этой истории дошли до Санкт-Петербурга. Оттуда прибыли представители власти. Они предложили населению сдать изъятые предметы, пообещав оплатить их стоимость. Одни люди сделали это, другие – нет. Так часть из этого бесценного клада удалось сохранить.Здесь дело не только в количестве золота, сделанных из него вещей, а в их высочайшей художественной ценности. Чего стоит только одна золотая сабля, сколько мельчайших на ней узоров и рисунков. Какая фантазия и какое мастерство! Бокалы и кубки, другая посуда, пояса и ремни, конское снаряжение – все было из золота. Но среди всех этих уникальных изделий особняком стоит один-единственный важный экспонат – чудом уцелевший перстень-печатка самого Кубрат-хана, где написано его имя – «Кубрат».Когда в Эрмитаже мы закончили осмотр этих экспонатов, сопровождавшая меня сотрудник музея сказала: «Я поняла, что вы ищете. Вместо третьего объекта, которого не оказалось у нас, предлагаю вам посмотреть Пазырык». Хотел отказаться, но она решительно настаивала. Я слышал, что где-то на Алтае нашли древнюю могилу и в ней какие-то вещи...Главным экспонатом была очень красиво сделанная карета. Она запрягалась то ли четырьмя, то ли шестью лошадьми. Могила оказалось разграбленной, потому все золото аккуратно было выскоблено. А ковры и алаша и изготовленные из них коржуны полностью сохранились и выглядели, как новые. На всех вещах узоры один в один совпадали с сегодняшними узорными изделиями, изготовленными казахскими мастерицами. Мне сказали, что возраст данных артефактов – четыре тысячи лет.Затем ученый-историк подвела меня к какому-то высокому деревянному согнутому предмету и спросила: «Как вы думаете, что это?» Я ничего не мог сказать. Экспонат оказался самой первой и древней арфой в мире. Конечно, люди и тогда пели и на каких-то инструментах играли, но чтобы у наших предков был такой сложный инструмент, как арфа, я бы никогда не поверил. И тут меня осенило: ведь это хорошо сделанный лук со многими тетивами. Вот от чего и к чему ведет человеческий разум. Итогами посещения Эрмитажа я остался доволен, а сопровождавшую женщину от всей души поблагодарил.Люди и в те далекие времена думали не только о насущном, но и об отдыхе, имели духовные потребности. Как говорится, не только ели и пили, но пели и танцевали. Например, Менандр писал, что Тюркский каганат три дня подряд давал им приемы. Наверное, были какие-то игры, музыка и песни... У Аттилы на приеме, как пишет Прииск, развлекали гостей, были акыны, воспевающие подвиги и деяния своих вождей и батыров.Китайские источники сообщают, что в Танскую империю в VI и VII веках на всякие торжества приглашались исполнители и музыканты с инструментами из стран Кушар, Сулы и Канлы. Известный поэт Танской империи Бай-Жуй, например, посвятил специальное стихотворение девушке-танцовщице, прибывшей из Канлы. Она добиралась целый месяц на специальной колеснице и своими танцами покорила всех. Ее великое исполнительское мастерство оставило неизгладимое впечатление у всех присутствующих. Эта история и стихотворение поэта Бай-Жуй сохранились в архиве Китайской Народной Респуб­лики – «История Суйского царства, повествование о западном крае», 83-й раздел.Смогла бы такая вот танцовщица высокого класса станцевать без хорошего музыкального сопровождения? Например, народный танец каражорга – древний танец наших предков. Он есть на наскальных рисунках. Его разве можно исполнить без музыки?..