... И всеобщее дошкольное

– В этом Послании мне импонирует то, что оно уделяет большое внимание молодежи. Я уверен, что у нас к 2020 году будет стопроцентный охват всех детей дошкольным образованием. Еще одним важным вопросом, который поднял наш Президент, стали инвестиции. Мы должны сделать нашу страну более инвестиционно привлекательной. Если у нас будет мир и согласие, то и инвестиции к нам обязательно пойдут, – сказал председатель ОО «Народное согласие» Юсуп Шахшаев.

Председатель еврейского этнокультурного объединения «Шалом» Юрий Кержбау сказал, что упоминание Президентом в Послании города Актау стало приятной новостью.

– Наш Президент уделяет большое внимание нашему городу. Глава государства сказал, что необходимо развивать морской порт, вкладывать в него инвестиции. Наш порт – единственные морские ворота Казахстана, и его развитие создаст много дополнительных рабочих мест.

Теперь у председателей этнокультурных объединений области важная задача – донести Послание Президента до как можно большего числа жителей региона.

