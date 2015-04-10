И встреча, и конкурс Свежий выпуск Иван ПЕТРОВ

В ходе экскурсии учеников ознакомили с основными целями и задачами организации, работой сотрудников СЦК. Директор СЦК Ержан Бабакумаров на встрече с участниками форума рассказал об основных целях организации, отметив, что главной задачей является повышение прозрачности деятельнос­ти государственных органов и обес­печение большей информированности общественнос­ти о работе государства.

Гости посетили пресс-конференцию, главной темой которой стало проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечест­венной войне.

После пресс-конференции состоялось посещение студий и съемочных павильонов рес­публиканских телередиоканалов, где ведущие казахстанские журналисты поделились с ними опытом работы в современной медиа-индустрии.

По окончании экскурсии школьникам предложили принять участие в конкурсе эссе на тему «Впечатления от посещения Службы цент­ральных коммуникаций». Победителей определят путем открытого голосования в социальных сетях и на сайте ortcom.kz. Лучшие работы будут отмечены памятными грамотами.