И встреча, и конкурс

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Иван ПЕТРОВ
В ходе экскурсии учеников ознакомили с основными целями и задачами организации, работой сотрудников СЦК. Директор СЦК Ержан Бабакумаров на встрече с участниками форума рассказал об основных целях организации, отметив, что главной задачей является повышение прозрачности деятельнос­ти государственных органов и обес­печение большей информированности общественнос­ти о работе государства.
Гости посетили пресс-конференцию, главной темой которой стало проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечест­венной войне.
После пресс-конференции состоялось посещение студий и съемочных павильонов рес­публиканских телередиоканалов, где ведущие казахстанские журналисты поделились с ними опытом работы в современной медиа-индустрии.
По окончании экскурсии школьникам предложили принять участие в конкурсе эссе на тему «Впечатления от посещения Службы цент­ральных коммуникаций». Победителей определят путем открытого голосования в социальных сетях и на сайте ortcom.kz. Лучшие работы будут отмечены памятными грамотами.

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