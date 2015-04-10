И встреча, и конкурс

В ходе экскурсии учеников ознакомили с основными целями и задачами организации, работой сотрудников СЦК. Директор СЦК Ержан Бабакумаров на встрече с участниками форума рассказал об основных целях организации, отметив, что главной задачей является повышение прозрачности деятельности государственных органов и обеспечение большей информированности общественности о работе государства. Гости посетили пресс-конференцию, главной темой которой стало проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. После пресс-конференции состоялось посещение студий и съемочных павильонов республиканских телередиоканалов, где ведущие казахстанские журналисты поделились с ними опытом работы в современной медиа-индустрии. По окончании экскурсии школьникам предложили принять участие в конкурсе эссе на тему «Впечатления от посещения Службы центральных коммуникаций». Победителей определят путем открытого голосования в социальных сетях и на сайте ortcom.kz. Лучшие работы будут отмечены памятными грамотами.