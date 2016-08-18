​...И вузы откликнулись

Инициативу Министерства образования и науки поддержали ректоры почти десятка казахстанских вузов, и уже стало известно количество предоставляемых ими грантовых мест. Казахский национальный университет им. Аль-Фараби и университет «Туран» предоставят по 10 мест, Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова – 1, КазГЮУ – 15, Университет Нархоз – 3, Университет им. С. Демиреля – 2, Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай-хана – 1, Алматы менеджмент университет – 1, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова – 2.

МОН благодарит вузы за проявленную социальную ответственность перед обществом, работодателями и выпускниками. Ведь ребята, показывавшие отличные знания, подтвердившие их во время ЕНТ, сейчас лишились бы возможности бесплатно учиться в вузах.

В нынешнем году по итогам республиканского конкурса по присуждению образовательных грантов 45 обладателей знака «Алтын белгі» не получили образовательные гранты. Это объяс­няется тем, что практически все они выбирают престижные специальности, где размещается незначительный госзаказ.