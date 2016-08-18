​...И вузы откликнулись

Инициативу Министерства образования и науки поддержали ректоры почти десятка казахстанских вузов, и уже стало известно количество предоставляемых ими грантовых мест. Казахский национальный университет им. Аль-Фараби и университет «Туран» предоставят по 10 мест, Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова – 1, КазГЮУ – 15, Университет Нархоз – 3, Университет им. С. Демиреля – 2, Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай-хана – 1, Алматы менеджмент университет – 1, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова – 2.
МОН благодарит вузы за проявленную социальную ответственность перед обществом, работодателями и выпускниками. Ведь ребята, показывавшие отличные знания, подтвердившие их во время ЕНТ, сейчас лишились бы возможности бесплатно учиться в вузах.
В нынешнем году по итогам республиканского конкурса по присуждению образовательных грантов 45 обладателей знака «Алтын белгі» не получили образовательные гранты. Это объясняется тем, что практически все они выбирают престижные специальности, где размещается незначительный госзаказ.