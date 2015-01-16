...И выпал снег

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Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы
фото Юрия БЕККЕРА
Этого снега, пушистого, мягкого, город ждал долго. Матушка-зима запаздывала. Вдруг ночью­ с гор подул свежий ветер и нагнал стаю сизых туч. Ранним утром холодные небесные зайчики закружились на ветру. Они обволакивали прохожих, автобусы, лица домов, площади и тротуары и таяли, падая на теплую землю.
Такой теплой и бесснежной зимы старожилы не помнили. И Новый год, и Рождество горожане практически всегда встречали с хрустящим снежком и морозцем, но в этом году… Неудивительно, что все, от мала до велика отслеживали прогноз погоды в Интернете и удрученно сообщали друг другу: завтра опять без снега. И тут от Казгидромета пришла добрая весть. Город очнулся, посвежел, задышал и вмиг очистился от грязного серого цвета. В ход пошли зонтики и капюшоны. На завьюженные улицы выкатилась снего­уборочная техника. Представители «униуборки» в ярких куртках принялись очищать огромными лопатами площадки перед торговыми центрами. Понимаю, для пешеходов и водителей метель и усиление ветра обычно не предвещают ничего хорошего. Но вспомните, как мудро говорили в старину: «Снег на полях – хлеб в закромах», «Много снега – много хлеба». Ну а там, как известно, «Будет хлеб, будет и песня!».
Белоснежка-зима всегда оживляла мысли и воодушевляла великих поэтов и писателей. Вспомним пушкинское:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит. Или есенинское:
Поет зима – аукает,
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка.
Да и какая это радость для малышей – снег-снежок! Еще вчера ребятишки из соседнего дома жаловались мне, что никак не могут отправиться кататься на санках, поиграть в снежки и слепить снежную бабу. А сегодня выскочили под снежинки и понеслись на горку у театра им. Лермонтова. Тучи до сих пор гоняет над городом задавала-ветер. Но если потеплее одеться, выйти на улицу и не ждать троллейбуса, а пройти остановку-другую пешочком под снегопадом и ветерком, это будет прогулка в удовольствие!

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