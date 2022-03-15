И за граффити придется отвечать

Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Кызылорде трое местных жителей соорудили теплицу для выращивания на гидропонике наркосодержащих растений.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которые на месте преступления изъяли 24 куста опийного мака, два куста наркосодержащей конопли и целых два килограмма уже приготовленной к употреб­лению марихуаны.

Материалы досудебного расследования в отношении нарушителей закона зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК – незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.

Между тем в МВД отмечают, что в последнее время наблюдается замещение «традицион­ных» наркотиков (героина и марихуаны) на наркотики синтетического происхождения. Это современный тренд глобальной наркоситуации, и связано это в первую очередь с простотой их изготовления и употребления.

Напомним, вопросы борьбы с новыми видами наркотиков определены Главой государства в Послании народу в числе приоритетных задач органов государственного управления. В соответствии с поручениями Президента в стране реализуется комплекс антинаркотических мероприятий с участием всех заинтересованных государственных органов.

Поправками в закон о наркотических средствах, вступившими в силу в 2019 году, законодательно закреплен механизм оперативной постановки под контроль новых психоактивных веществ. С этого момента национальный перечень наркотиков дополнялся трижды, в общей сложности 115 их новыми наименованиями. В результате государственным контролем охвачены все известные на сегодня наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги.

В 2020 году ужесточена уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков с использованием информационных коммуникационных систем. Соответствующий квалифицирующий признак предусмотрен в таких составах преступлений, как сбыт, склонение к потреблению наркотиков, оборот веществ и инструментов для их изготовления. Введена уголовная ответственность за рекламу и пропаганду наркотиков, под действие которой подпадают распространители граффити с электронными адресами наркосайтов и иные действия, связанные с размещением соответствующей информации.

– Постановлением Правительства РК от 27 сентября прошлого года снижены «криминальные» размеры наиболее опасных веществ, таких как мефедрон, пировалерон и их аналоги, с трех граммов до одного грамма, – информируют в департаменте по противодействию наркопреступности МВД Республики Казах­стан. – А синтетических каннабиноидов – с 50 граммов до одного. Соответственно, усилена уголовная ответственность за их незаконное хранение без цели сбыта. Теперь уголовная ответственность наступает за хранение без цели сбыта от одного грамма таких веществ.

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