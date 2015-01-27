И заиграла музыка…

675
Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область
Творческий вечер прошел с аншлагом: послушать вчерашних студентов, своих земляков, пришли сотни горожан. По оценкам любителей фольклорной музыки, концертная программа получилась весьма насыщенной и разнообразной. Было заметно, что исполнители тщательно подготовились к отчетному выступлению, приуроченному к трехлетию ансамбля.
«Талдықорған әуендері» был создан по инициативе акимата Алматинской области, чтобы выявлять молодые таланты и пропагандировать народное искусство. Это первый и единственный в регионе творческий коллектив, в котором выступают артисты, чей средний возраст около 25 лет. За счет местного бюджета для них приобретены видео- и звукозаписывающая аппаратура, сценические костюмы, автотранспорт. Примечательно, что многие музыкальные инструменты изготовлены вручную. Для слушателей звучат домбра и кобыз, старинные жетыген, сыбызгы, сазген...
Репертуар ансамбля постоянно обновляется, и сегодня талант­ливые ребята исполняют свыше 60 композиций. В их числе народные песни, произведения известных поэтов, композиторов, кюйши – Жамбыла, Ыкыласа, Даулеткерея, Нургисы Тлендиева. «Талдықорған әуендері» становился победителем республиканского фестиваля «Жубанов көктемі», международного культурного форума в Турции.
Очередной концерт не оставил никого равнодушным. Он стал результатом многодневных репетиций, кропотливого труда и творческой фантазии молодого коллектива. Артисты вновь подарили своим поклонникам красочное шоу, встреченное бурными аплодисментами. Ребята вдохновенно исполнили песни «Жетісу – қимас мекенім», «Жайлауым», «Талдықорған», танцы «Мереке», «Айбар биi», а также яркие испанский, индийский и таджикский хореографические номера.

Популярное

Все
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
В погоне за «зайцами»
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
«Врата ада» могут погаснуть
Ради хайпа
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В работе Documentolog выявили признаки злоупотребления доминирующим положением
Стали ездить по правилам
Казахстанец впервые победил на конкурсе «Новая волна»
Токаев принял спецпосланника Президента Конго
Рис с высокой водоэффективностью вывели в Казахстане
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Казахстанцев предупредили о мошенничестве с детьми через игры и мессенджеры
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]