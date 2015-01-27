И заиграла музыка… 675 Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

Творческий вечер прошел с аншлагом: послушать вчерашних студентов, своих земляков, пришли сотни горожан. По оценкам любителей фольклорной музыки, концертная программа получилась весьма насыщенной и разнообразной. Было заметно, что исполнители тщательно подготовились к отчетному выступлению, приуроченному к трехлетию ансамбля.

«Талдықорған әуендері» был создан по инициативе акимата Алматинской области, чтобы выявлять молодые таланты и пропагандировать народное искусство. Это первый и единственный в регионе творческий коллектив, в котором выступают артисты, чей средний возраст около 25 лет. За счет местного бюджета для них приобретены видео- и звукозаписывающая аппаратура, сценические костюмы, автотранспорт. Примечательно, что многие музыкальные инструменты изготовлены вручную. Для слушателей звучат домбра и кобыз, старинные жетыген, сыбызгы, сазген...

Репертуар ансамбля постоянно обновляется, и сегодня талант­ливые ребята исполняют свыше 60 композиций. В их числе народные песни, произведения известных поэтов, композиторов, кюйши – Жамбыла, Ыкыласа, Даулеткерея, Нургисы Тлендиева. «Талдықорған әуендері» становился победителем республиканского фестиваля «Жубанов көктемі», международного культурного форума в Турции.

Очередной концерт не оставил никого равнодушным. Он стал результатом многодневных репетиций, кропотливого труда и творческой фантазии молодого коллектива. Артисты вновь подарили своим поклонникам красочное шоу, встреченное бурными аплодисментами. Ребята вдохновенно исполнили песни «Жетісу – қимас мекенім», «Жайлауым», «Талдықорған», танцы «Мереке», «Айбар биi», а также яркие испанский, индийский и таджикский хореографические номера.



