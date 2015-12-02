​И зацветут сады апорта

– Для выполнения задач, поставленных Главой государства, у нас есть все возможности, – начал свое выступление аким области. – Мы наметим конкретные меры по привлечению инвестиций и по поиску внутренних резервов. В первую очередь это, конечно, привлечение инвестиций и внешних займов международных финансовых организаций, дальнейшее развитие государственно-частного партнерства, особенно в сельском хозяйстве, дошкольном образовании и в строительстве, создание новых рабочих мест за счет инфраструктурных проектов фонда «Даму», микрокредитование и привлечение средств БВУ. А также расширение перечня объектов, подлежащих приватизации, увеличение доходов бюджета за счет легализации и оптимизация неэффективных расходов.

В рамках Плана нации «100 конкретных шагов» во главу работы поставлена задача по привлечению инвестиций. Представителями отечественного бизнеса внесено 140 предложений, из них начата реализация 75 инвестпроектов на общую сумму 532 млрд тенге, где будет создано 9 912 рабочих мест. За счет реализации четырех совместных проектов с Китаем прогнозируются инвестиции на 201 млрд тенге.

На газоснабжение Талдыкоргана 4,6 млрд тенге выдаст ЕБРР, 32,2 млрд тенге Исламского банка развития пойдут на реконструкцию 8 800 км ирригационных сетей и гидротехнических сооружений.

По принципу ГЧП за счет местных инвесторов в следующем году планируется строительство 3 детских садов и 2 поликлиник.

– В прошлом году у нас была самая низкая обеспеченность в республике детскими садами. Мы поставили задачу построить их за счет частных средств, были сомнения, но уже в нынешнем году мы сдаем 93 детских сада, из них 83 – за счет частных средств, – доложил А. Баталов.

В целях снижения диспропорции развития районов создаются 11 промышленных площадок, где формируются новые точки экономического роста. В трех индустриальных зонах размещено 28 предприятий, создано около 5 тыс. рабочих мест. Объем кредитования составил 41 млрд тенге.

В рамках ДКБ-2020 оказана господдержка на сумму 3,8 млрд тенге, реализовано 168 проектов. По ДКЗ микрокредиты получили 609 человек на 1,3 млрд тенге. Кроме того, из местного бюджета фонду «Даму» выделено 500 млн тенге, которые привлекли свыше 1 млрд тенге средств банков второго уровня для реализации 30 проектов.

На побережье озера Алаколь крупными инвесторами начато строительство двух пятизвездочных гостиниц. Ремонтируются автодороги, организовано новое железнодорожное сообщение Алматы – Достык, планируется открытие воздушного сообщения Алматы – Ушарал. Все это привело к тому, что только за этот год количество отдыхающих на побережье озер Алаколь и Балхаш выросло почти в полтора раза.

Из 17 тыс. км ирригационных сетей почти 10 тыс. находятся в государственной собственности. В четырех пилотных районах начата реконструкция 1 839 км сетей, за счет этого в следующем году дополнительно будет вовлечено 35 тыс. гектаров орошаемых земель.

Во исполнение поручений Главы государства проведена большая работа по возрождению сахарной свеклы, кукурузы, апорта. Ранее у аграриев отсутствовала современная сельхозтехника, не хватало качественных семян, удобрений, не было залогового обеспечения для финансирования, некуда было сдавать свеклу. Поэтому первым делом с привлечением отечественного инвестора запустили Коксуский сахарный завод, который как «якорное производство» позволил выстроить всю технологическую цепочку кластерной системы, удалось скооперировать 351 крестьянское хозяйство.

С участием СПК приобретены семена, сельхозтехника, созданы 6 сервисно-заготовительных центров, в результате чего собрано 121,3 тыс. тонн свеклы, из которой будет произведено 12 тыс. тонн сахара. В следующем году площади сахарной свеклы будут увеличены до 6 тыс. га, а к 2020 году – до 14 тыс. га с производительностью 50 тонн сахара в год.

Также с применением ГЧП увеличены посевные площади кукурузы, благодаря господдержке появились крупные интенсивные яблоневые сады, площадь которых к 2020 году увеличится до 20 тыс. га, в том числе апорта – 3 100 га.

Отвечая на вопросы журналистов, Амандык Баталов сообщил о выделении дополнительных 700 млн тенге в стабилизационный фонд и контроле над ценами на хлеб. Создание сети собственных теплиц и современных хранилищ позволит поставлять на прилавки области и Алматы качественную продукцию. Специалисты акимата даже выезжали изучать опыт Москвы по созданию пояса продовольственной безопасности. И строительство автодороги БАКАД может стать хорошим подспорьем в этом вопросе.

Аким также заявил о постепенном решении проблемы дороговизны электроэнергии в регионе. Несмотря на наличие энергоснабжающих и энергогенерирующих объектов, нехватка электроэнергии ощущается. Но перспективы есть: решается вопрос о строительстве ТЭЦ в Талдыкоргане, малых ГЭС в районах, развивается ветро- и солнечная энергетика. Из 75 проектов, находящихся на стадии реализации, порядка 20% касаются энергетики.

Относительно водоснабжения аким сообщил, что в нынешнем году им будет обеспечено еще 60 населенных пунктов, и таким образом 80% территории области будут с водой. Только в 9 бесперспективных селах водопроводные сети не проложат вовсе.

Один из приоритетов – решение проблемы ТБО. Около 1 млн тонн мусора ежегодно вывозится на территорию области. В каждом районном центре есть полигоны, где идет прием и складирование мусора, но нет его переработки и утилизации. Нужны частные инвестиции, и такие переговоры по строительству перерабатывающих заводов уже ведутся на четырех полигонах.

Вызвала озабоченность у журналистов статистика дорожных происшествий и смертности в них, по которой Алматинская область в числе лидеров. Аким сослался на плохое состояние дорог и высокую интенсивность движения. Для решения этой проблемы, во-первых, на 90% обеспечена патрульно-постовая служба, строятся два центра оперативного управления. По программе «Нұрлы жол» строится 6-полосная дорога в 264 км от Алматы до Капчагая, и еще 118 км от Капчагая до Талдыкоргана. Все это даст положительный эффект и позволит сократить количество ДТП в регионе.