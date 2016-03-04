И ждет ее теперь Париж!

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Асель МУКАНОВА

Кызылординка Айгюзель Кадир с детства мечтала стать актрисой. Но как это бывает, выбор учебного заведения свершился несколько по-другому и привел девушку на факультет журналистики и политологии Евразийского университета им. Л. Гумилева. Сегодня, будучи уже на третьем курсе, Айгюзель твердо решила связать свою жизнь с выбранной профессией.

Однако давнее увлечение не отпускает, и вот уже несколько лет Айгюзель играет на сцене студенческого театра. К слову, актерское мастерство, умение перевоплотиться может весьма пригодиться и на журналистском поприще!

Айгюзель попала в наш проект не просто так. Дизайнер-стилист Галия Медеу, будучи гостьей прямого радиоэфира, посвященного 10-летию радио «Астана», разыграла среди слушателей приз – подарочный сертификат на участие в «Модных метаморфозах». Айгюзель, продемонстрировав знание модных терминов, и стала победительницей.

Преображение, как всегда, началось с прически.

– Волосы Айгюзель натурального черного цвета, менять который смысла нет, – говорит Галия Медеу. – Это как раз тот случай, когда природа дала то, что идеально подходит и очень украшает.

Мастер-универсал Гульмира Тортаева слегка подравняла концы волос, освежив их. Модные сегодня локоны – прекрасный вариант для особенных случаев, тем более что они прекрасно держатся на слегка волнистых объемных волосах девушки и дают простор для различных вариантов укладок.

Далее к волшебству приступила визажист Индира Утенова. Чтобы не добавлять лет, макияж в стиле «кошечка» выполнен в духе модных молодежных веяний. Но в соответствии с замыслом стилиста – с добавлением классических элементов в виде алой помады и широких стрелок.

И наконец, кульминация фотосессии – модные переодевания! Стилист-имидж­мейкер Галия Медеу с ассистентом Ботагоз Данияровой полностью перевоплотили Айгюзель, предложив увлекательные импровизации на тему французской элегантности из личного бренда Galiya Medeu. Очаровательная модница, такая разная и загадочная – вот где простор для актерского мастерства!

Первый образ – немного рет­ро. Черно-белый с красным – очень актуальное сегодня сочетание цветов, идеальный вариант для брюнеток. Топ в крупную поперечную полоску и красная юбка-карандаш длиной миди – незабвенная классика. Маленькая сумочка и красная роза добавляют кап­лю романтичности и делают образ элегантной француженки законченным.

Следующее перевоплощение – «столичная штучка»: парижанка, яркая и экстравагантная, разбирающаяся в моде и знающая толк в хорошем шоппинге. Дерзкая и независимая, всегда выбирающая то, что ей нужно. Как говорится, не бежать за модой, а следовать параллельным курсом.

И наконец, третий образ – таинственная незнакомка, которая не прочь пус­титься в авантюрное прик­лючение. Облегающий жакет цвета бордо, бархатные брючки глубокого зеленого оттенка, а также россыпь золотых украшений – образ сдержанный, закрытый, но, безусловно, притягивающий взгляды.

Жизнь без перемен скучна! Так хочется иногда махнуть на все рукой и отправиться в кругосветное путешествие, но начинать лучше с «Модных метаморфоз»!

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