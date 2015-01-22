И жизнь, и слезы, и любовь казак-орыс маэстро Свежий выпуск 815 Галия ШИМЫРБАЕВА

После одного из концертов оркестра «Отрар сазы», которым он дирижировал, Дороховского стали называть казак-орыс маэстро. Это звание музыкант считает самым главным в своей жизни. Во время зарубежных гастролей ему предлагали остаться в США, Италии, Германии, России и Украине, но он неизменно возвращался домой.

– Музыка – интернацио­нальный вид искусства, понятный и близкий людям всего мира без слов, – считает маэстро. – Книгу надо перевести, выставку – устроить, а музыка за считанные минуты способна рассказать очень много о народе, создавшем ее. Достаточно вспомнить проходившую в 1925 году в Париже Всемирную выставку, в которой принимал участие и Амре Кошаубаев. Он запел, и публика была покорена! Ромен Роллан, ознакомившись в те дни с нотными записями кюев Курмангазы, сказал, что перед ним талант бетховенской величины. А ведь, как известно, великий писатель был еще и выдаю­щимся музыковедом, уделявшим в своем литературном творчестве много внимания музыкальной тематике. Десятитомный роман «Жан-Кристофф» Роллана, в частности, посвящен творчеству Бетховена, гениальный композитор, собственно, и является прототипом главного героя.

...Юрий Дороховский родился в Латвии. В Казахстане живет с 1956 года. В 1971 году окончил консерваторию им. Курмангазы. Лауреат международных фестивалей, почетный учитель и деятель культуры РК. Долгое время работал в музыкальных школах им. Куляш Байсеитовой и Ахмета Жубанова, а позже – в Академии искусств им. Жургенова художественным руководителем и дирижером симфонических оркестров. С 2002 по 2004-й и с 2010 по 2013 год дирижировал оркест­ром «Отрар сазы». Первым в Цент­ральной Азии поставил ряд ораторий Монтеверди, Баха, Вивальди, Моцарта.

Любая народная музыка достойна колоссального уважения, но, как считает маэстро, есть страны, чья фольклорная музыка пользуется особой популярностью в мире. И одна из них – казахская.

– Она является одним из ярчайших явлений в мире фольклористики не в силу моего патриотизма, а по своему колоссальному многообразию и масштабу, – убежден он. – Но чтобы народная музыка звучала должным образом, требуется очень серьезная профессионально-художественная работа.

Семья Дороховских попала в Казахстан в 1956 году, когда отца будущего музыканта как специалиста по радиоэлектронике пригласили на строительство Казахстанской Магнитки.

– Мне тогда было девять лет, но я уже перешел в пятый класс музыкальной школы, – рассказывает Юрий Ефимович. – О казахской музыке узнал впервые из взятой в библио­теке книги Ахмета Жубанова «Струны столетий». Мне стало интересно – это факт, музыка, которую я вскоре услышал, понравилась, но понимание, что казахский фольклор, заслуживая глубочайшего уважения, занимает одно из ведущих мест в мировом фольклорном творчестве, складывалось постепенно.

Рассуждая о том, как окружающий мир и душевные качества, присущие народу, отражены в музыке казахов, Юрий Дороховский говорит:

– Не оценить, не понять, а самое страшное, не знать этого – просто нелепость. Другое дело – эту музыку надо уметь пропагандировать на мировом уровне. Когда была возможность дирижировать за рубежом, а мне с оркестром одаренных детей из музыкальной школы имени Куляш Байсеитовой приходилось давать концерты в Америке, Германии, Швейцарии, России, Украине и других странах, то я пропагандировал казахскую музыку достаточно просто. Поскольку большинство людей опасаются тех вещей, которые они плохо знают, я делал так: всегда играл то, что знают все, но настаивал на том, чтобы чередовать это с казахской музыкой. Вот мой принцип: Бетховен – Курмангазы, Чайковский – Тулебаев, Шостакович – Тлендиев.

«Что эти дети могут?» – думают вначале в Европе, но после соприкосновения с их игрой приходят изумление, восторг и – неожиданность.

В конце 90-х нашу страну посетил президент Италии. По протоколу нам надо было исполнить три небольшие пьесы длительностью по две минуты каждая, но вместо этого нам пришлось играть больше часа. Президент слушал стоя. Из казахской народной музыки ему понравился «Кызыл бидай» – изысканно тонкое, лирическое и одновременно монументальное произведение, которое я сам переложил для камерного оркестра.

А когда Казахстан посетил президент Венгрии, юные виртуозы из байсеитовской школы (в оркестре играли дети от 12 до 17 лет), помимо сугубо классического репертуара, исполнили фрагменты из чисто нацио­нальных венгерских оперетт – «Сильвы» и «Марицы» Имре Кальмана – и, конечно же, казахскую народную музыку. Президент с повлажневшими глазами три раза возвращался назад и просил, чтобы наши дети сыграли что-нибудь еще.

Жубановская школа – это в основном дети из отдаленных сельских районов. Одаренные от природы и, как говорится, не испорченные урбанизацией, они наверняка никогда не выбрались бы из отдаленных аулов и полустанков, если бы Ахмет Жубанов не создал полвека назад школу, где их учили музыке лучшие педагоги республики.

В одной из стран СНГ (чтобы никого не обижать, не буду говорить, где это было), куда нас пригласил с концертным турне глава государства, произошел случай, похожий на анекдот. «Ну что там этот Казахстан может?» – привычно было написано на лицах хозяев. А вслух они нетерпеливо говорили: «Давайте скорее, некогда...»

Наших воспитанников вообще отличают культура, выдержанность, интеллигентность, но, слыша воп­росы типа «А они знают, что такое рояль?», дети, половина из которых лауреаты международных конкурсов, не могли сдержать ироничных улыбок.

Я им говорил в такие моменты: «Братцы, громко не смеяться! А если сильно припрет, кусайте губы, потому что невежд, которые думают, что они пуп земли, везде полным-полно».

Так вот, вначале хозяева вывели свой ансамбль скрипачей. Они сыграли два номера, всем своим видом показывая: смотрите и учитесь. Потом начали играть мы – и с хозяевами случилась почти истерика. «Быть такого не может! – говорили они. – Если бы мы не слышали своими ушами, никогда бы не поверили, что дети вообще так могут играть! Это не просто профессионализм, здесь есть высочайшая духовность и проникновенность».

Эта фраза звучит, кстати, везде. В том числе и в Европе. Когда говоришь, что это дети пастухов, то опять слышишь недоуменное: «Как?! Быть такого не может!»

Многие из этих детей впоследствии стали ведущими музыкантами европейских и американских музыкальных коллективов.

В 2002 году директор Казгосфилармонии им. Жамбыла профессор Мухтар Утеуов предложил Юрию Дороховскому дирижировать оркестром «Отрар сазы».

– Я уже говорил, что в программу любого концерта всегда старался включать произведения народных и классических казахских композиторов. И все же, когда мне предложили дирижировать «Отрар сазы», был даже не польщен, а потрясен. Пожалуй, если бы мне предложили должность премьер-министра, удивился бы меньше. «Отрар сызы» – сугубо фольклорный коллектив, который Нургиса Тлендиев создал с целью возродить народные инструменты, найденные при раскопках Отрара. Когда музыковед Булат Сарыбаев воссоздал их, выдающийся композитор, помимо устоявшихся кобыза, домбры, сырная, включил в свой оркестр саз-сырнай, жетыген, двуструнный кыл-кобыз и ряд других архаичных инструментов, дошедших до нас благодаря археологам в первозданном виде.

Дважды поработав с «Отрар сазы» (первый раз с 2002 по 2004 год, второй – с 2010 по 2013 год), Дороховский успел осущест­вить проекты, имевшие успех как у отечественного, так и у зарубежного слушателя. Пригласил, например, Нуржамал Усенбаеву и Шахимардана Абилова, чтобы сделать вместе с ними из казахской народной песни полномасштабный филармонический концерт. Затем, памятуя о том, что оперу «Кыз-Жибек» Евгений Брусиловский, используя все многообразие казахской народной музыки, создавал на фольклорной основе, поставил ее со сборным оркестром, где играли лучшие музыканты-народники.

Концерт «Курмангазы – Вивальди» – тоже детище Юрия Дороховского. Первое отделение состоит из драматургически подобранных кюев Курмангазы, а второе – из цикла «Времена года» Вивальди, где солируют казахские народные инструменты – кобыз, кыл-кобыз, саз-сырнай.

– Никакая работа и никакой профессионализм не могут дать результата, если этой музыки нет в сердце, – утверждает музыкант. – Слушатели, выражая мне свое признание, говорили об этом, встречая за пределами концертного зала. Но самые дорогие мои слушатели – аулчане. Когда оркестр приезжал с гастролями в глубинку, в глазах у публики читалось удивление при виде неказахского дирижера, но звучали первые аккорды – и лед таял… Так я стал казак-орыс маэст­ро.

О казахской музыке маэст­ро может говорить часами. И все же Курмангазы стоит особняком.

– Великий музыкант не знал нотной грамоты, но, если разобраться, профессионализм – понятие зыбкое, – говорит он о выдающемся композиторе. – Утесов любил повторять по этому поводу одну фразу: «Максим Горький не оканчивал литературный институт имени Горького, однако он – Максим Горький!» Ни Бах, ни Моцарт, ни Брамс, кстати, тоже толком нигде не учились, однако их мироощущения остались в музыкальных образах на века. И Курмангазы тоже в силу своей гениальности и отпущенного Богом дара сумел понять глубину души своего народа, постичь его историю, увидеть и воспеть красоту родного края так, что это выросло до масштабов глубокой симфонической музыки.

Я очень люблю кюй «Машина». Многие удивляются: какая машина в XIX веке? А Курмангазы, впервые увидев паровую машину на фабрике, пора­зился так, что создал композицию. В «Акбае», другом своем кюе, рассказал о человеке, упекшем его на каторгу, не как о конкретной личности, а как об олицетворении роковых сил. Это произведение и сегодня звучит как некий реквием по всем невинно погибшим.

…Объясняя свою любовь к стране, где прожил без малого 60 лет, Юрий Ефимович говорит:

– За рубежом есть все, кроме казахской народной музыки Курмангазы и Тлендиева, которым я отдал слишком много в своей жизни, чтобы расстаться с ними…



