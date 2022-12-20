И «золото», и невеста!

В Алматы завершился очередной этап розыгрыша Кубка планеты по шорт-треку, который стал особенным в жизни одного из самых известных наших спорт­сменов в зимних видах спорта – Дениса Никиши. Выступая у себя на родине на одном из самых престижных турниров планеты, он не только завоевал для нашей сборной очередные три медали, но и в преддверии Нового года сделал один из самых важных шагов в своей жизни.

Сразу же после победы Денис, все еще находясь в спортивной форме и на коньках, подъехал к любимой, встал на колено и протянул ей обручальное кольцо. Девушка немного растерялась, засмущалась, но, самое главное – согласилась! Друзья к этому моменту принесли два больших букета роз и поздравили счастливую пару.

Напомним, что Денис Никиша – в числе лидеров сборной Казахстана по шорт-треку, он выступал и выступает за нашу страну на олимпиадах, первенствах планеты и континентов, кубках мира, азиадах и универсиа­дах, где часто становится либо победителем, либо призером. В частности, наш мастер спорта международного класса был бронзовым призером и рекорд­сменом мира среди юниоров, а среди взрослых становился обладателем золотой медали на этапе Кубка мира в Минске (Беларусь) в 2017 году. Но особенно ярко выступает Денис в этом году, завоевав на днях «золото», «серебро» и «бронзу» на алматинской «Халык-Арене», а немного ранее взяв и серебряные награды в американском Солт-Лейк-Сити и канадском Монреале.