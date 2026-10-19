Ибрагим Нурмаханулы принёс Казахстану третье «золото» Азиатских Пара игр

Фото: НОК

Казахстанский парадзюдоист Ибрагим Нурмаханулы стал победителем Азиатских Пара игр, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Наш соотечественник занял первое место в весовой категории до 70 кг в классе J2. В финале Ибрагим одолел представителя Узбекистана Кемрана Нуриллаева.

Кроме того, казахстанские спортсменки завоевали еще две медали в соревнованиях по пара пауэрлифтингу.

У женщин в весовой категории до 45 кг Алина Солодухина подняла 103 кг и заняла второе место. Айжан Беримкулова с результатом 101 кг стала бронзовым призером.

Таким образом, в активе Казахстана теперь три «золота». Ранее Давид Дегтярев стал победителем соревнований по пара пауэрлифтингу в весовой категории до 54 кг, а Еркин Габбасов показал первый результат в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров в классе R1.