Прошлой весной по долгу службы я проводила небольшой опрос среди жителей региона на тему «Идеальное государство». Каким оно должно быть?

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Ожидала привычных ответов: высокие пенсии и зарплаты, доступное жилье, хорошая медицина, качественное образование, отсутствие коррупции. Но люди заговорили о другом: о добрых соседях, улыбках, взаимном уважении, отсутствии агрессии и равнодушия. О том, чтобы вокруг было поменьше раздражения и побольше человеческого участия.

Признаться, я немного растерялась. Мы спрашиваем об идеальном государстве, а нам отвечают о людях. Но потом задумалась: разве это не одно и то же?

Можно построить красивые здания, отремонтировать дороги, открыть новые школы и больницы. Но если люди не умеют уважать друг друга, идеальной среды не получится. Наше ежедневное ощущение комфорта складывается из простых вещей: врач готов выслушать пациента, продавец улыбается, водители не выясняют отношения на дороге, соседи не мусорят в подъезде, а чиновник не воспринимает обращение граж­данина как досадную помеху.

Недавно Президент Касым-Жомарт Токаев вновь обратился к теме нравственного воспитания. Он говорил о вандализме, порче общественного имущества и необходимости относиться к общему пространству как к своему собственному. Глава государства также отметил, что добропорядочность, уважение, сдержанность и вежливость должны стать нормой, а соблюдать законы и этические правила нужно не из страха перед наказанием, а по внутреннему убеждению.

Можно установить камеры и бесконечно выписывать штрафы. Но контролера возле каждого человека не поставишь. Да и не хотелось бы жить в обществе, где единственная причина не бросать мусор мимо урны – боязнь штрафа. В какой-то момент человек должен сам понимать, почему нельзя грубить пожилому, унижать подчиненного или портить то, чем пользуемся все мы.

Но откуда берется это понимание?

Сегодня мы стремимся сделать наше общество более образованным, культурным, укрепить роль книг, ведь именно чтение расширяет кругозор, помогает лучше понимать других. Несомненно и то, что воспитание начинается дома – с отношения к близким, соседям и окружающим. Причем личный пример важен и за пределами семьи. Нельзя учить молодежь беречь город, если взрослые относятся к нему как к чужому, или призывать к честности, продолжая хвастаться умением обходить правила. Каждый влияет на общественную атмосферу: врач – отношением к пациенту, руководитель – к подчиненным, чиновник – к обращениям граждан.

Уступить дорогу, спокойно объяснить, не пройти мимо чужой беды, не унизить человека, который от тебя зависит. Здесь не нужны сверхусилия, большие деньги, специальные программы или громкие кампании. Но именно из таких поступков складывается атмосфера, в которой мы живем.

Конечно, одними улыбками нельзя решить проблемы государства. Людям по-прежнему нужны достойные зарплаты, доступное жилье, качественная медицина, справедливые суды и честная работа госорганов. Одно не отменяет другого.

Идеальное государство – это не только место, где хорошо устроена жизнь. Это еще и общество, в котором не страшно обратиться за помощью, где не нужно заранее готовиться к грубости, где честность не считают наивностью, а уважение не зависит от должности, возраста или размера кошелька.