Идеальные скамейки появятся в Лондоне

Компания Ford Motor Company и стартап Strawberry Energy, занимающийся решениями для "умных" городов, представили скамейки Ford Smart Benches, сообщает mail.ru.
Конструкция оборудована солнечными батареями, а потому может предоставить возможность бесплатно подзарядить мобильные устройства или воспользоваться Интернетом во время отдыха на скамейке. Увы, такие зоны отдыха появятся только на улицах Лондона.
Помимо прописанных выше функций высокотехнологичная уличная мебель способна производить замеры уровня шума, влажности и температуры воздуха, а также процента содержания углекислого газа. Этой информацией могут бесплатно пользоваться пешеходы и районные власти.
Также пешеходам предложат внести пожертвование на счет одной из британских благотворительных организаций, а собственный благотворительный фонд автопроизводителя Ford Motor Company Fund из своих средств увеличит каждое пожертвование от пользователей скамеек вдвое.