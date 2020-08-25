Идеальный чиновник и неидеальный человек

Новость недели, которую нужно было бы придумать, даже если бы ее и не было – это результаты анализов многострадального озера Кобейтуз. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов решило проверить состав его воды. И вы удивитесь – озеро совсем не лечебное. В составе: мышьяк, свинец, кадмий, цинк, хром, медь, никель, молибден. В донных отложениях и прибрежной почве нашли следы кадмия, марганца, меди, мышьяка, никеля, свинца, хрома. В общем, если не вся таблица Менделеева, то добрая ее половина. Правда, есть риск, что это не отпугнет фанатов покопаться в розовой грязи. Экологи также добавили, что недра Ерейментауского района богаты запасами золота. И это единственное, что услышит аудитория. А там и до «золотой лихорадки» рукой подать.Еще один водоем, который в столичном акимате считают болотом, не дает покоя активистам. Система озер Талдыколь стала причиной серь­езного противостояния. С одной стороны застройщики, с другой – экологи и горожане, озаботившиеся сохранением естественной природной среды, где проживает большое количество птиц: уток, лебедей и даже пеликанов.Озеро, в которое долгое время сбрасывали сточные воды, стало именем нарицательным. Сначала с ним боролись как с источником неприятных запахов, а теперь часть территорий, занимаемых Малым Талдыколем, хотят засыпать под застройку. Место сейчас на самом деле выглядит неприглядно, но в этом виноват человек. Озеро стало местом стихийных свалок. Обе стороны конфликта подключают экспертов и даже интернет-ботов. Одни говорят, что ценности в болоте нет, и птицы переселятся на оставшиеся после застройки озера. Другие утверждают, что это единая экосистема, от разрушения которой пострадают не только птицы, но и люди. Ведь если засыпать озеро в одном месте, оно по принципу сообщающихся сосудов может появиться в другом. И нет гарантий, что это другое место – не левый берег столицы, расположенный в низине.Хуже всего в этой ситуации – отсутствие решения, от которого могут выиграть все. Оставлять в столице озеро в таком состоянии нельзя. Засыпать его под очередной микрорайон нелогично, ведь земли достаточно, а естественной природы вокруг города критично мало. Но даже идеальное развитие событий для живой природы губительно. Допустим, озеро оставят, проведут реконструкцию. Но став облагороженным местом, оно притянет к себе людей, и история с многострадальными Кобейтузом и каспийским тюленем повторится. Краснокнижным птицам едва ли понравится быть в центре такого внимания. А то, что город будет и дальше застраиваться в этом направлении, – очевидно.Не исключено, что решение по озерам еще будет меняться, и неоднократно. Как, например, изменялась ситуация с требованием носить или не носить маски. Как на этой неделе изменилось правило требовать удостоверение личности при покупке сигарет и алкоголя. Теперь документы продавцы будут спрашивать только у молодежи. Поэтому, если пагубные привычки сильнее вас, воспринимайте вопрос о документах как комплимент. Но едва ли это продлится долго: кто курит и выпивает, как правило, выглядит хуже.Сегодня настораживает качество проработки подобных решений и запретов. В состоянии цейтнота и прессинга со стороны обстоятельств человеческий фактор все чаще дает сбой. И тем выше рейтинги искусственного интеллекта. Президент страны на совещании по вопросам коррупции добрым словом удостоил систему «Сергек» и выгоду, которую технология фиксации нарушений принесла государству. Всем государственным органам дано поручение взять этот опыт на вооружение. Кажется, облик идеального чиновника, не ошибающегося, не подверженного соблазнам и порокам, в обозримом будущем никак не связан с образом человека. Здравствуй, будущее!