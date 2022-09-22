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Идеалы современной эпохи
Юлия Миленькая

Природа родного края, исторические сюжеты, портреты выдающихся деятелей отечественной культуры – все это можно найти в работах известного казахстанского художника и педагога Бауыржана Байдильды.

Персональная выставка художника под названием «Туған ел» открылась в Государственном музее искусств РК им. А. Кастеева. В его полотнах прорисовываются искренние чувства любви, глубокого понимания души своего народа, восхищения родной землей. Ни одна работа, представленная на выставке, не написана «для галочки». Каждая из них – большой и бесценный труд, включающий в себя талант, хорошую школу и тонкое ощущение окружающего мира.

Художник рассказывает, что тяга к искусству у него была с самого детства.

– Будучи маленьким, я постоянно строгал дерево. Моя бабушка владела многими техниками, в том числе изготовлением войлока, сырмака, – вспоминает Бауыржан Байдильда. – Я тоже принимал участие в процессе изготовления войлочных изделий. А с помощью приготовленных ею красок раскрашивал свои асыки...

Выставка «Туған ел» включает живописные и графические произведения, созданные художником за последние годы, а также одну мозаичную композицию. Помимо эпических пейзажей, воспевающих красоту родной природы, в экспозиции представлены портреты выдающихся деятелей национальной истории и культуры. Героями его полотен стали такие выдающиеся личности, как Темирбек Жургенов, Бауыржан Момышулы, Нургали Нусипжанов, Мухамедханафия Тельжанов, Молдахмет Кенбаев и другие.

Как отметила куратор выставки Акжигит Нусип, стиль художника тяготеет к ­академической ясности построения композиции и формы. Его работы пронизаны ренессансной просветленностью и направлены на романтическое претворение национальных сюжетов.

Одной из центральных работ экспозиции является «Повелитель Тенгри». На ней изображен снежный барс, чья сверкающая на солнце белая шерсть перекликается с заснеженной вершиной Хан-Тенгри. Прекрасный и редко встречающийся хищник – символ богатой и бесконечно разнообразной природы Казахстана.

– В своем творчестве Бауыржан Байдильда близок представителям романтического направления национальной живописной школы 1950-х годов. В его работах духовная преемственность с классическим искусством прошлого сое­диняется со стремлением претворить в ярких образах идеалы современной эпохи, – сказала куратор выставки.

Бауыржан Нурбекович Байдильда в 1981 году окончил Алматинское художественное училище им. Н. В. Гоголя по специальности «станковая живопись», а в 1989-м – Алматинский государственный художественно-театральный институт по специальности «художник монументального искусства». Является членом-корреспондентом Академии художеств РК, деканом факультета «живопись и скульптура» Казахской Нацио­нальной академии искусств имени Т. Жургенова.

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