Идеи Лидера Нации успешно реализуются

Впервые идею о необходимости создания Евразийского союза Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев высказал в 1994 году, выступая в академической аудитории Московского государственного университета им. М. Ломоносова. Казахстанский лидер напрямую обратился к интеллектуальной элите Содружества Независимых Государств с твердой решимостью вывести из «ступора» процесс многосторонней интеграции, в котором он оказался уже через два года после создания СНГ. Глава государства откровенно сказал, что «СНГ не отвечает объективным требованиям времени и не обеспечивает интеграцию стран-участниц, в которой так остро нуждаются наши народы. Поэтому назрела необходимость создания нового межгосударственного объединения, которое бы действовало на более четких принципах».

Не отрицая значения культурных и цивилизационных факторов, Глава нашего государства предложил строить интеграцию прежде всего на основе экономического прагматизма. «Экономические интересы, а не абстрактные геополитические идеи и лозунги – главный двигатель интеграционных процессов».

Эта инициатива послужила импульсом для интеграционного процесса на пространстве СНГ. По истечении 20 лет она поэтапно воплощалась в жизнь в создании целого ряда успешных межгосударственных структур – Евразийского экономического сообщества, Таможенного союза, Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России и других.

Как известно, важной стадией экономической интеграции является создание зоны свободной торговли. Чтобы организовать ее на основе многостороннего международного документа в рамках СНГ, потребовалось почти два десятилетия. Лишь в 2011 году восемь стран Содружества заключили соответствующее соглашение.

Другим важным этапом экономической интеграции является создание Таможенного союза. Решение о начале движения по этому пути было принято на неформальном саммите глав государств-членов ЕврАзЭС в 2006 году. Практически Таможенный союз трех государств – членов ЕврАзЭС – Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации – начал действовать с 1 января 2010 года. С 6 июля 2010 года вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза. С 1 июля 2011 года были сняты внутренние таможенные границы в рамках трех государств.

Государства – члены Таможенного союза стали сотрудничать более тесно, существенно возрос взаимный товарооборот, повысились показатели эффективности развития экономики.

Несмотря на общее замедление темпов роста мировой экономики и мирового хозяйства, в 2013 году товарооборот в рамках «тройки» увеличился и составил 64,1 млрд. долларов. При этом изменилась структура взаимной торговли. Сокращается доля сырьевых ресурсов в экспортно-импортных операциях, причем это изменение идет за счет повышения технологической продукции, за счет товаров с высокой добавленной стоимостью.

Функционирование единой таможенной территории создало единый рынок товаров, в рамках которого отсутствуют тарифные и нетарифные барьеры. Расширились границы рынка сбыта для казахстанских производителей. Активизировалось создание совместных производств и коопераций, открытие новых рабочих мест, расширился ассортимент продукции для населения.

Ощутимо улучшаются условия для предпринимателей. Рейтинг условий ведения бизнеса, рассчитываемый группой Всемирного банка, был повышен для всех стран – членов ТС.

С 1 января 2012 года Казахстан, Россия и Беларусь вступили в новый, третий этап интеграции – Единое экономическое пространство (ЕЭП). Государства – участники Таможенного союза еще в 2010 году разработали и приняли 17 международных соглашений, положенных в основу формирования ЕЭП. Все они вступили в действие с 1 января 2012 года.

Потенциал Единого экономического пространства, в рамках которого обеспечиваются свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, значителен.

Создание ЕЭП предоставило дополнительные возможности для казахстанского бизнеса в части снижения транзакционных издержек и, соответственно, высвобождения значительных оборотных средств, которые могут быть направлены на развитие бизнеса.

С 1 января 2014 года государства ЕЭП предоставили национальный режим государственным закупкам, что дает возможность казахстанским поставщикам участвовать в государственных и муниципальных закупках России и Беларуси наравне с российскими и белорусскими поставщиками.

Одной из важных составляющих в функционировании ЕЭП является промышленное сотрудничество и развитие АПК. В мае 2013 года было принято одно из концептуальных решений о сотрудничестве, предусматривающее углубление промышленной кооперации, координацию национальных промышленных политик.

Создание Таможенного союза и Единого экономического пространства получает позитивную оценку со стороны международных финансовых институтов. Так, например, в докладе Европейского банка реконструкции и развития Тransition Report 2012 формирование Таможенного союза и Единого экономического пространства названо первым примером успешной региональной интеграции на постсоветском пространстве.

В преддверии начала действия ЕЭП, 18 ноября 2011 года, президенты Казахстана, России и Беларуси подписали Декларацию о Евразийской экономической интеграции, в которой выразили убежденность в том, что дальнейшее развитие интеграции отвечает интересам этих государств, способствует решению стоящих перед ними общих задач по повышению благосостояния и качества жизни граждан, устойчивому социально-экономическому развитию, всесторонней модернизации и усилению национальной конкурентоспособности в рамках глобальной экономики.

Президенты трех стран указали, что новый этап интеграционного строительства основывается на принципах соблюдения общепризнанных норм международного права, включая уважение суверенитета и равенства государств, утверждения основополагающих прав и свобод человека, правового государства и рыночной экономики. Основным содержанием дальнейшей интеграции будут полная реализация потенциала Таможенного союза и ЕЭП, совершенствование и дальнейшее развитие договорно-правовой базы, институтов и практического взаимодействия по следующим основным направлениям:

– обеспечение эффективного функционирования общего рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов;

– формирование согласованной промышленной, транспортной, энергетической и аграрной политики, углубление производственной кооперации, включая возможное создание совместных транснациональных корпораций и др.

Лидеры трех стран заявили, что государства-участники будут стремиться завершить к 1 января 2015 года кодификацию международных договоров, составляющих нормативно-правовую базу Таможенного союза и ЕЭП, и на этой основе создать Евразийский экономический союз. Деятельность в указанном направлении будет включать ряд договоренностей, в числе которых:

– сбалансированная макроэкономическая, бюджетная и конкурентная политика;

– структурные реформы рынков труда, капиталов, товаров и услуг;

– создание евразийских сетей в сфере энергетики, транспорта и телекоммуникаций.

Главы трех государств отметили, что на любом этапе своего формирования и функционирования это интеграционное объединение будет открыто для присоединения других государств, разделяющих цели и принципы союза и готовых к их реализации.

Какими видятся перспективы и преимущества Евразийского экономического союза?

Во-первых, речь не идет о том, чтобы в том или ином виде воссоздать СССР. Наивно пытаться реставрировать и копировать то, что уже осталось в прошлом. Но тесная интеграция на новой ценностной, экономической основе – это веление времени.

Государства – участники ЕЭП предлагают модель мощного объединения, способного стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной «связки» между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Сложение природных ресурсов, капиталов, сильного человеческого потенциала позволит Евразийскому экономическому союзу быть конкурентоспособным в индустриальной и технологической гонке, в соревновании за инвесторов, за создание передовых производств и, наряду с другими ключевыми игроками и региональными структурами, такими как ЕС, США, Китай, АТЭС, обеспечивать устойчивость глобального развития.

Во-вторых, Евразийский экономический союз послужит своего рода центром дальнейших интеграционных процессов. То есть союз будет формироваться путем слияния существующих структур – Таможенного союза и ЕЭП.

В-третьих, Евразийский экономический союз – это открытый проект: его участники приветствуют присоединение к союзу других партнеров.

Сегодня Казахстан держит курс на форсированное индустриально-инновационное развитие. Создается новая структура современных производительных сил как основа будущей национальной инновационной экономики. Поэтому важно, чтобы Евразийский экономический союз стал территорией инноваций и мощного технологического прорыва.

Только интегрируясь, наше государство сможет быть конкурентоспособным на международной арене.

При создании Евразийского экономического союза необходимо сформировать договорно-правовую базу таким образом, чтобы была обеспечена добровольная, равноправная интеграция, совместное эффективное экономическое развитие государств, продвижение наших стран на сильные позиции в мировой экономике.

Обязательными условиями должны стать закрепление и применение принципа консенсуса при принятии решений на всех уровнях, а также недопустимость политической интеграции.

Создаваемый союз сможет стать прочным и устойчивым только при условии учета интересов всех государств, а также обеспечения равной ответственности за экономическое развитие.

Как неоднократно отмечал Глава нашего государства, основой сближения наших стран является только экономика. В основе интеграции – тщательная выверенность и взаимовыгода, равенство и эволюционность, поэтапность и прагматизм, практицизм, незыблемость политического суверенитета и последовательность интеграционных шагов.

В мае 2014 года планируется принятие Договора о Евразийском экономическом союзе, и Казахстан, Россия и Беларусь намерены совершить совместный рывок к новым технологическим укладам. При этом и Казахстан, и Россия, и Беларусь остаются независимыми государствами с собственными национальными интересами.

Самат ОРДАБАЕВ, заместитель министра иностранных дел РК