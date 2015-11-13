​Идеи, меняющие мир

Главная задача мероприятия – заявить о Казахстане в качестве нового регионального иннова­ционного хаба с наиболее благоприятным потенциалом для привлечения новых игроков технологического бизнес-сообщества из разных уголков мира и нашей страны.

«В этот сложный для экономики страны период Правительство Казахстана продолжает оказывать поддержку малому и среднему бизнесу и делает ставку на развитие высокотехнологичных стартапов. Нам сейчас необходимо привлекать в страну новые технологии через центры компетенций, центры превосходства, лаборатории транснациональных компаний», – отметил министр по инвестициям и развитию РК Асет Исекешев, посетивший мероприятие.

По его словам, в стране необходимо создавать критическую массу новых компаний через привлечение высокотехнологичных стартапов и талантливых исследователей. Созданный по инициативе министерства Автономный кластерный фонд Almaty Tech Garden призван консолидировать научный потенциал Алматы в лице ведущих вузов, научно-исследовательских центров и лабораторий, что позволит городу в будущем стать лидирующим стартап-хабом в регионе Средней Азии.

Свои проекты защищали 90 команд, прошедших отбор из 200 поступивших заявок. Так, в кластере «Энергетика и умная индустрия» выбрано три победителя. Гранта на 1 000 000 тенге и заказ на EXPO 2017 удостоился проект «Организация и производство сухих теплоизоляционных строительных смесей Технопарк-2030». В тройку призеров попали проекты «Создание пилотной установки для улавливания СО2 на угольных ТЭЦ» и «Энергоэффективный компьютер PC4U». Победителями в кластере «Умная среда и Е-коммерция» признаны проекты Visitor и KazRender. Компания Wipon получила приз в размере 1 000 000 тенге от недропользователя. Специальный приз от компании «Казахстанские коммунальные сети» получил проект «Способ получения электроэнергии путем утилизации попутного нефтяного газа». Он удостоен 1 000 000 тенге частных инвестиций. Победители теперь смогут развивать свои проекты в инкубаторе Almaty Tech Garden и пройти программу акселерации.

Таким образом, реализуя свое основное направление деятельности – распределение 1% от совокупного годового дохода недропользователей на НИОКР, Автономный кластерный фонд привлек инвестиции для проектов. Теперь их ждет шестимесячная программа акселерации под названием Startup Kazakhstan. Таким инкубатором на данный момент является Tech Garden, в котором уже проходят программу акселерации 33 проекта, победившие на сентябрьском мероприятии Tech Garden Fest.