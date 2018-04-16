​Идеи, меняющие сознание

– Цель нашего проекта – объединить активных, креативных, думающих людей, для того чтобы они имели возможность знакомиться друг с другом, рассказывать о себе, своих талантах и достижениях, и способствовать продвижению их идей, основываясь на шести принципах и ценностях программы «Рухани жаңғыру»: конкурентоспособность, прагматизм, культ знаний, сохранение национальной идентичности, эволюционное развитие, открытость сознания, – говорит руководитель управления по вопросам молодежной политики ЗКО Аян Сакошев.

– Мы можем собрать представителей молодежи в стенах акимата и в других официальных местах, – говорит заместитель акима Западно-Казахстанской области Габидолла Оспанкулов. – Но там молодежь не может раскрыться, почувствовать себя раскрепощенно. Потому сами пришли к молодым людям, чтобы их выслушать.

В числе приглашенных спикеров выступили выпускник прог­раммы «Болашак» Бакытжан Кадер, доктор экономических наук Лилия Мергалиева, руководитель танцевальной студии Асан Саматов, молодой предприниматель Асхат Рамазанов, певец Данияр Рахметжанов, IT-специалист и фотограф Гордей Трищенков. Все они получили возможность рассказать о себе и поделиться мыслями, которые, на их взгляд, будут полезны сверстникам в дос­тижении поставленных целей.

Один из приглашенных – Бакытжан Кадер, родившийся в селе Жанибек, расположенном в 500 км от Уральска. Благодаря своей целеустремленности и уверенности в собственных силах он смог окончить Нью-Йоркскую академию киноискусства, являю­щуюся ведущей американской школой кинорежиссуры и актерского мастерства.

– Высшее музыкальное образо­вание я получил в Уральске, – рассказал он. – После окончания вуза переехал в Астану, где открыл студию звукозаписи, но через некоторое время понял, что стою на одном месте не развиваясь в профессии, поэтому захотел получить зарубежное образование, чтобы стать более конкурентоспособным. После трех лет учебы в США я вернулся в Казахстан, где планирую применить все полученные знания на практике.

Самым сложным для молодого человека было побороть себя и сложившиеся представления о том, что по программе «Болашак» учатся только избранные, для поступления нужны связи и знание английского языка в совершенстве, а простым ребятам туда не попасть. Но оказалось, что все не так, всего можно добиться самостоятельно. Простой парень из сельской глубинки, или, как он сам себя называет, аульский парень, впервые оказавшись в сердце Нью-Йорка, испытал культурный шок. Однако после двух-трех месяцев адаптации начал по-другому смотреть на вещи.

По словам молодого человека, учеба за границей полностью его изменила, сделала коммуникабельнее, наградила амбициоз­ностью и стремлением к большим целям, подарила опыт и знания, которые стали поистине бесценными для него и помогают в развитии личности, в творчестве, работе и отношении к жизни.

– В нашем обществе существуют стереотипы, – говорит Бакытжан Кадер. – Один из них – постоянное равнение на того, кто лучше, успешнее. Не нужно себя ни с кем сравнивать, каждый сам по себе индивидуальность, уникальный человек, наделенный всеми возможностями для того, чтобы добиться своих целей. Главное – верить в себя, работать над собой, много читать, общаться с умными и достойными людьми, планировать и достигать своих целей.