Идеи молодых – энергия будущего

Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления и школы № 93 им. В. Терешковой Айбар Усенов и Бауржан Айманов стали обладателями грантов на обучение в Китайском университете горнорудного дела и технологий. Всего же выделено 10 таких образовательных путевок. Ученица 11-го класса школы № 121 поселка Асыката Мактааральского района Мольдир Ламкадыр вместе с еще четырьмя счастливчиками поедет в Милан на ЭКСПО-2015. В эссе школьники изложили свое видение развития «зеленой» экономики в стране и даже предложили участие в реализации масштабной программы. К примеру, Айбар Усенов разработал проект и бизнес-план по использованию установок по выработке биогаза на животноводческих фермах. В будущем старшеклассник планирует расширить свои исследования в этой области. Мольдир Ламкадыр надеется, что ей удастся найти сплав химических элементов или соединение газов, которое способно очищать воздух. Школьница уже сейчас размышляет над тем, как превратить отравленный воздух в чистый, чем заменить сильнодействующие антропогенные парниковые газы, используемые в промышленности, на безвредные. Она уже твердо решила, что станет инженером-технологом, и во многом к этому выбору ее подтолкнуло проведение ЭКСПО-2017 в Астане.
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