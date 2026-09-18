Идеи нового поколения

Каждый год в стране определяют победителей рес­публиканского конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары», организованного Министерством культуры и информации. В этом году гранты получили 30 молодых казахстанцев, которые представили свои проекты в области науки, культуры, медиа, информационных технологий, бизнеса и волонтерства. Мы поговорили с обладателями грантов и узнали, как их разработки помогают популяризировать национальные традиции, перерабатывать плас­тик, помогать детям с чтением и рассказывать об онкологических заболеваниях понятным языком.

Традиции в формате игры

32-летняя Балдаурен Бахыт работает старшим преподавателем кафедры «Бизнес и управление» Международного транспортно-гуманитарного университета в Алматы. Она подала на конкурс проект интерактивного познавательного симулятора «Ұлттық дәстүр».

Как признается Балдаурен, идея возникла из желания рассказать подрастающему поколению о культурном наследии казахского народа легким и увлекательным языком.

Проект представляет собой компьютерную игру-симулятор, которая знакомит пользователей с традициями. Например, выполняя игровые задания, можно увидеть, как проводятся айтысы или обряд «Тусаукесер».

– Мы предлагаем изучать традиции не в сухой теории, а на понятном молодежи языке – в формате игры. Не собираемся соревноваться с дорогостоящими зарубежными проектами. Мы эффективно используем нашу казахскую культуру и мифологию, – рассказывает автор проекта.

Симулятор рассчитан прежде всего на детей, выросших в цифровой среде. Его также смогут использовать школы, вузы и другие образовательные учреждения.

Проект сейчас находится на начальном этапе. Балдаурен Бахыт отмечает, что ее главная задача –достоверно перенести национальные обычаи в цифровой мир. Игровой процесс должен быть интересным, но при этом нельзя искажать исторический смысл традиций. Грант позволил Балдаурен ускорить разработку первой версии игры на базе Unreal и Unity. В дальнейшем она планирует представить симулятор на международных платформах Steam и Epic Games.

Робот выйдет на линию

Протяженность высоковольт­ных линий электропередачи в стране – около 28 тыс. км. Проверять такую инфраструктуру вручную сложно, долго и небезо­пасно. Решение этой проблемы предложил 26-летний исследователь Юсуф Шахин. Он учится в докторантуре Назарбаев Университета по направлению «Робототехника».

Его проект представляет собой автономного робота, который передвигается по проводам и проверяет состояние линий электропередачи. Устройство оснащено цветными и тепловизионными камерами, а также бортовым вычислительным модулем. Камеры позволяют обнаруживать видимые механические повреждения проводов, локальный перегрев, неисправные соединения, а также проводить анализ на основе ИИ.

– Энергетическая инфраструктура работает в сложных климатичес­ких условиях. При этом средний уровень износа электрических сетей достигает примерно 76 процентов. Поэтому своевременная диагностика становится особенно важной, – объясняет Юсуф.

По его словам, сейчас первый прототип робота собран и проходит испытания. В Назарбаев Университете создан стенд, имитирующий участок линии электропередачи. Также исследователь собирает данные для обучения алгоритмов искусственного интеллекта.

Роботу предстоит выйти из лаборатории на настоящую линию, где на его работу будут влиять ветер, осадки, вибрации, перепады температуры.

– Грантовое финансирование позволяет приобрести необходимое оборудование и компоненты, совершенствовать конструкцию робота. В перспективе трех-пяти лет мы хотим довести проект до уровня полноценной промышленной роботизированной платформы, – делится Юсуф Шахин.

Чтение без барьеров

Обычный школьный текст может стать препятствием для ребенка с дислексией, дисграфией или другими особенностями восприятия. Диана Абикенова разрабатывает ИИ-сервис AI-Oqu, который адаптирует тексты для таких детей.

Диана – заместитель директора по воспитательной работе в столичной школе Flagman Primary и преподает русский язык и литературу. Идея появилась благодаря педагогической практике и учебе в магистратуре, где студенты адаптировали содержание различных текстов. По мнению педагога, инклюзивное образование должно учитывать не только физическую доступность школы, но и то, насколько понятен ребенку учебный текст.

– AI-Oqu – это ИИ-сервис для адаптивного чтения на казахском и русском языках. Он упрощает сложные предложения без потери смысла, предлагает специальный формат отображения текста, озвучивание и позволяет отслеживать прогресс ребенка. Дети могут читать учебные и художественные тексты в более комфортном для них формате, а педагог и родитель видят динамику скорости и понимания текста. Главная особенность проекта – это двуязычная адаптация с учетом специфики казахского языка, – отмечает автор.

Сервис предназначен для детей от 7 до 16 лет, которые имеют трудности с чтением. Он также может пригодиться билингвальным детям, сельским школьникам, логопедам-дефектологам, педагогам и родителям.

Сегодня Диана Абикенова разрабатывает прототип и готовится к пилотному тестированию в столичной школе.

Подкаст об онкологии

Журналист Мадина Дюсембаева выиграла грант на развитие своего медиапроекта Onko podcast. Это серия познавательных видеоинтервью и репортажей о профилактике и лечении онкозаболеваний. Мадина создавала проекты для национальных телеканалов, в том числе материалы о медицине.

Идея собственного youtube-канала появилась во время дек­ретного отпуска. По ее словам, медиаплощадка поможет казахстанцам получать проверенную информацию от врачей, психологов и пациентов. В качестве героев Мадина приглашает отечест­венных онкологов, психологов, других специалистов и людей, которые сами столкнулись с болезнью. Спикеры рассказывают о профилактике, диагностике и лечении простым и понятным языком. Зрители могут задавать вопросы и получать разъяснения профессионалов.

По словам Мадины Дюсембаевой, в Казахстане ежегодно выявляют около 43 тыс. новых случаев онкологических заболеваний. При этом многие пациенты узнают о диагнозе на поздних стадиях.

– Население должно понимать, насколько важно регулярно проходить скрининг. Эту тему необходимо постоянно освещать. Нельзя пренебрегать своим здоровьем: обследование помогает выявить заболевание на ранней стадии, когда возможности лечения значительно выше, – говорит автор.

В рамках проекта журналист планирует подготовить не менее 12 выпусков и продвигать их среди населения. В перспективе Мадина планирует делать интервью и репортажи с зарубежными клиниками и лучшими экспертами.

Пластик поможет животным

Волонтер Айсулу Жамашова решила связать экологию, технологии и помощь бездомным животным. Ее проект «Вторая жизнь пластика» предусматривает переработку пластиковых отходов в нити для 3D-принтера. Из них будут печатать изделия для приюта животных «Балто».

Как признается Айсулу, идея проекта возникла после знакомства с возможностями 3D-печати. Принтер позволяет быстро создавать предметы по индивидуальным размерам, однако одна катушка пластика стоит около десяти тысяч тенге. Тогда Айсулу задумалась: зачем покупать материал, если его можно производить из отходов?

– У меня есть знакомые из приютов для животных. Им постоянно не хватает простых бытовых вещей. Так две идеи соединились в одну: дать вторую жизнь пластику и выпускать из него нужные предметы для приютов, – говорит волонтер.

Айсулу Жамашова отмечает, что из переработанного сырья можно печатать миски, поилки, держатели, зажимы, таблички, органайзеры и крепления для клеток. Экономия на таких мелочах позволит направить больше средств на корм и лечение животных.

Сейчас волонтер уже работает со столичным приютом «Балто», который получит помощь. После поступления грантовых средств команда сможет приобрести оборудование и приступить к произ­водству. К проекту планируют привлекать волонтеров, студентов, местных жителей и предпринимателей. Кафе, магазины и офисы смогут передавать плас­тиковые отходы на переработку. Молодежь будет участвовать в мастер-классах и экологических уроках, осваивать моделирование и работу с 3D-принтером.