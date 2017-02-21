Идеи плюс критический анализ

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Университет, входящий в тройку лидеров среди казахстанских вузов, внедрил прорывные образовательные программы магистратуры в области химической промышленности, производства строительных материалов и пищевой индустрии, строительства и биотехнологии. Они стали своеобразными точками роста, позволяющими вузу последовательно распространять приобретенный опыт для подготовки кадров высшей квалификации.
– Сегодня становится очевидным, что в подготовке технических специалистов нужны системные меры, направленные на максимальное сближение образовательных программ с требованиями рынка труда, – убежден ректор ЮКГУ им. М. Ауэзова академик Жумахан Мырхалыков. – По сути, глобальные изменения в технологической структуре экономики, переход к цифровой индустрии в первую очередь требуют изменения подходов к разработке образовательных программ и пересмотра методов и форм обучения будущих специалистов.
Главное преимущество программ ЮКГУ им. М. Ауэзова – четкий фокус на технологиях, которые будут внедряться по вводимым инновационным проектам. Изначально вузом были изучены те из них, которые разработаны предприятиями. К примеру, в промышленности строительных материалов это переход на сухой способ производства цемента и изготовление цемента специального назначения. В химической промышленности – внедрение бескислотных технологий, производство комплексных минеральных удобрений пролонгированного действия. Задачи производственников и определенные ими компетенции составили основу образовательных программ. Еще на этапе разработки профиля будущего специалиста были максимально привлечены работодатели, с которыми тщательно обсуждались конкретные компетенции и результаты обучения.
По каждой программе создан отраслевой совет, который определяет ее содержание, практический контент, методы обучения и оценивания. Вуз поставил перед собой цель – максимально встроить образовательные программы в инновационное развитие региона. Без производственников достичь этих целей невозможно. В качестве бизнес-партнеров университета выступают крупные промышленные предприятия, такие как ТОО «Казфосфат», ТОО «ПетроКазахстанОйлпродакт», ТОО «Hill Corporation», ТОО «СтандартЦемент», ТОО «Фудмастер», ТОО «Шымкент сут» и другие. Представители этих производств руководят дипломными и магистерскими работами, консультируют и ведут учебные модули.
Формирование компетенций, предусмотренных в образовательных программах, позволит решить задачи разработки новых технических и технологических решений, обеспечения реализации инноваций и создания в них конкурентных преимуществ и способов их реализации. Кроме базовых технических знаний, молодые специалисты получат навыки управления процессом коммерциализации результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, владения методами оценки их эффективности и инструментами финансирования научно-инновационной деятельности.
Именно такой подход к качеству подготовки в вузе считают оправданным, так как большинство предприятий будет работать по зарубежным технологиям и на оборудовании ведущих мировых производителей. Учитывая химическое направление подготовки, образовательные программы успешно аккредитованы в Европейской химической сети (ECTN) – самой престижной организации в области химического образования.
Руководство вуза уверено, что подготовка инженерных кадров должна нести серьезную идеологическую составляющую. Поэтому с первых дней учебы здесь воспитывают в студентах стремление к инженерной мысли, прививают способность к критическому анализу и поиску нестандартных решений. Только таким путем можно подготовить новое поколение инженеров, способных воплотить в жизнь инициативы Главы государства по модернизации экономики страны.