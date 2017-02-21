Идеи плюс критический анализ

Любовь Доброта, Шымкент
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Университет, входящий в тройку лидеров среди казахстанских вузов, внедрил прорывные образо­вательные программы магистратуры в области химической промышленности, производства строительных материалов и пищевой индустрии, строительства и биотехнологии. Они стали своеобразными точками роста, позволяющими вузу последовательно распространять приобретенный опыт для подготовки кадров высшей квалификации.

– Сегодня становится очевидным, что в подготовке техни­ческих специалистов нужны системные меры, направленные на максимальное сближение образо­вательных программ с требованиями рынка труда, – убежден ректор ЮКГУ им. М. Ауэзова академик Жумахан Мырхалыков. – По сути, глобальные изменения в технологической структуре экономики, переход к цифровой индустрии в первую очередь требуют изменения подходов к разработке образовательных программ и пересмотра методов и форм обучения будущих специалистов.

Главное преимущество программ ЮКГУ им. М. Ауэзова – четкий фокус на технологиях, которые будут внедряться по вводимым инновационным проек­там. Изначально вузом были изучены те из них, которые разработаны предприятиями. К примеру, в промышленности строи­тельных материалов это переход на сухой способ производства цемента и изготовление цемен­та специального назначения. В химической промышленности – внедрение бескислотных техно­логий, производство комплекс­ных минеральных удобрений пролонгированного действия. Задачи производственников и определенные ими компетенции составили основу образовательных программ. Еще на этапе разработки профиля будущего специалиста были максимально привлечены работодатели, с которыми тщательно обсуждались конкретные компетенции и результаты обучения.

По каждой программе создан отраслевой совет, который определяет ее содержание, практи­ческий контент, методы обучения и оценивания. Вуз поставил перед собой цель – максимально встроить образовательные программы в инновационное развитие региона. Без производственников достичь этих целей невозможно. В качестве бизнес-партнеров университета выступают крупные промышленные предприятия, такие как ТОО «Казфосфат», ТОО «ПетроКазахстанОйлпродакт», ТОО «Hill Corporation», ТОО «СтандартЦемент», ТОО «Фудмастер», ТОО «Шымкент сут» и другие. Представители этих производств руководят дипломными и магистерскими работами, консультируют и ведут учебные модули.

Формирование компетенций, предусмотренных в образовательных программах, позволит решить задачи разработки новых технических и технологических решений, обеспечения реализации инноваций и создания в них конкурентных преимуществ и способов их реализации. Кроме базовых технических знаний, молодые специалисты получат навыки управления процессом коммерциализации результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, владения методами оценки их эффективности и инструментами финансирования научно-инновационной деятельности.

Именно такой подход к качест­ву подготовки в вузе считают оправданным, так как большинство предприятий будет работать по зарубежным технологиям и на оборудовании ведущих мировых производителей. Учитывая химическое направление подготовки, образовательные программы успешно аккредитованы в Европейской химической сети (ECTN) – самой престижной организации в области химического образования.

Руководство вуза уверено, что подготовка инженерных кадров должна нести серьезную идеоло­гическую составляющую. Поэтому с первых дней учебы здесь воспитывают в студентах стремление к инженерной мысли, прививают способность к критическому анализу и поиску нестандартных решений. Только таким путем можно подготовить новое поколение инженеров, способных воплотить в жизнь инициативы Главы государства по модернизации экономики страны.

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